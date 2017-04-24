Россияне верят в стабилизацию экономики страны

В марте выросла доля россиян, ожидающих стабилизации экономики в ближайшем будущем.

Согласно опросу РАНХиГС, показатель вырос до 32,4%. При этом в марте 2015 г. такое мнение выражали только 24%, а весной 2016 г. доля вовсе упала до 20%.

Основными факторами для такого оптимизма стало заметное замедление инфляции с двухзначных значений в 2015 г. до исторического минимума в 4,2%.

Кроме того, улучшилась ситуация с региональными бюджетами, а укрепление рубля с начала года также дало позитивный эффект.

При этом улучшения в экономики ожидают 13,1%, ранее показатель составлял 7,6%, а вот продолжение спада ожидают 29%, против 42% годом ранее.

Согласно прогнозам экспертов, экономическая ситуация начнется улучшаться уже во втором полугодии 2017 г., но наиболее заметное ускорение экономики произойдет только в 2018 г. На этом фоне должна снижаться бедность, расти реальные доходы.

Во Всемирном банке отмечают, что на фоне замедления инфляции и постепенного ускорения роста зарплат номинальные расходы будут расти быстрее прожиточного минимума.

Читайте также: Россиянин, плененный повстанцами в Колумбии, расстрелял конвой и сбежал