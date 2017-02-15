Россияне раскусили День святого Валентина





Об этом дне мы узнали в начале 90-х. И как-то сразу, во всяком случае молодёжь, стали его поклонниками. Наверное, это было объяснимо. День святого Валентина был как бы ещё одним глотком свежего воздуха, свободы с Запада. Плюс любовь-морковь. А нам этого так не хватало. Ведь не зря примерно в то же время появился легендарный афоризм «В СССР секса нет».

Сегодня мы уже понимаем, что тогда с Запада в нашу страну хлынул не воздух свободы, а его зловонная отрыжка. К чему это привело, мы все сегодня видим вокруг себя, живём в этом. Если об этом сказать в двух словах, то из нашей жизни с ураганным свистом испаряется духовность и всё и вся меряется и измеряется денежными знаками.

Но, видно, мы дошли до какого-то предела, достигнув которого, начинаем понимать, различать и видеть истинную природу вещей, явлений. В каком-то смысле индикатором служит и День святого Валентина. Его наши люди раскусили и разобрали по косточкам.

В результате этой препарации выяснилось, что День святого Валентина не что иное, как детский сад, розовые сопли семиклассниц, засыпающих окружающую среду валентинками. Чистая коммерция для слюнявых дядек, заколачивающих бабло на продаже этих самых валентинок, а также воздушных шаров-сердечек и плюшевых сувениров-безделушек. И вообще сомнительный повод для торжества, т. к. Святого Валентина окружают столько мифов, что у каждого найдётся свой пересказ этой истории. К тому уже у нас появился свой подобный праздник — Всероссийский день семьи, любви и верности. И самое главное, тем, кто нашёл свою настоящую любовь, до календарей нет никакого дела, для них каждый день — праздник.

Но это всё слова, а им некоторые не верят, им подавай факты, цифры. Пожалуйста. В Twitter сегодня появился опрос «А Вы празднуете День святого Валентина?». Что он показывает, вы можете посмотреть на картинке. Думаю, к концу опроса расклад в ответах особых изменений не претерпит.

Это цифры. И, заметьте, «да» ответили 7 %. Символичная цифра, идеально перекликающаяся с «сопливыми семиклассницами».

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109998/17195/-