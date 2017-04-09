Россияне ответили на терроризм легендарной невозмутимостью, — Spiegel

Россияне известны своей «легендарной» невозмутимостью, и после теракта в петербургском метро она проявилась в полной мере, пишет журналист Der Spiegel.

Люди не позволили себя запугать, повседневная жизнь города не изменилась, несмотря на скорбь по погибшим и остановленные поезда. Вероятно, это и есть лучший способ борьбы с терроризмом — не позволять себя терроризировать, полагает автор статьи.

Россияне умеют сохранять невозмутимость в экстренных обстоятельствах, пишет немецкий журнал Der Spiegel. У автора статьи Кристиана Штёкера была возможность убедиться в этом лично: в день теракта в петербургском метро он прибыл в город вместе с группой студентов из Гамбурга.

Доехав на автобусе от аэропорта до черты города, группа должна была продолжить путь на метро, однако, пока они приближались к Петербургу, встречавшая их студентка начала с невозмутимым видом созваниваться с кем-то и обмениваться сообщениями. Гостям она «внешне совершенно спокойно» сообщила, что метро закрыто, это необычно, но не представляет проблемы. После этого девушка просто вызвала такси.

Как подчёркивает немецкий журналист, в действительности русская студентка уже знала, почему остановлено движение поездов в метро: всего за полчаса до этого в поезде на той самой ветке произошёл взрыв, в результате которого 14 человек погибли и свыше 50 были ранены.

Лишь через пару дней девушка призналась, что в это время созванивалась со своим руководителем, и они решили сначала увезти немецкую группу подальше от места теракта, не вызывая паники.

О произошедшем теракте гости Петербурга узнали по срочным сообщениям из собственной страны: новость за считанные минуты преодолела расстояние от России до Германии и обратно.

Как пишет Der Spiegel, на первый взгляд, международный терроризм выигрывает от того, что новости о любом теракте в большом современном городе стремительно облетают мир.

Неважно, в Париже, Орландо, Брюсселе, Ницце, Лондоне, Стокгольме или Санкт-Петербурге — значительная часть современного индустриального мира почти неизбежно принимает участие в действиях преступников. Привлечь внимание — вот цель, которую террористам сейчас достичь намного проще, чем десять или двадцать лет назад.

Однако в достижении другой — вероятно, более важной — цели они всё меньше добиваются успеха — такой вывод автор статьи сделал, основываясь на том, что он видел в Петербурге. Речь идёт о распространении страха и ужаса, поясняет журналист. По его впечатлениям, даже в день теракта население города сохраняло невозмутимость, как и встречавшая их студентка.

В последующие дни в Петербурге группа из Германии видела людей, которые осматривали произведения искусства, смеялись, праздновали, спорили, работали и гуляли. С представителями принимающей стороны в России немецкие студенты обсуждали мировую политику, журналистику, СМИ, образование и повседневные темы.

«Разумеется, теракт не был забыт, но он не довлел ни над повседневной жизнью, ни над мышлением людей», — подчёркивает Кристиан Штёкер.

«Мы, русские, привычны к горю», — сказала гостям из Гамбурга либеральная доцент журналистики. Конечно, город скорбит о жертвах, а закрытие всего петербургского метрополитена в этот день доставило людям много неприятностей. Однако горожане слишком заняты решением практических проблем, чтобы позволить себе поддаться панике из-за теракта вроде этого, отмечает немецкий журнал.

По впечатлениям автора статьи, такое самообладание связано не только с «легендарной русской невозмутимостью». В Лондоне, Берлине и других местах, где из-за терактов гибли люди, горожане скорбят по жертвам и в то же время ощущают свою связь с жителями других городов — в конце концов, теракты направлены против их общего, глобального стиля жизни.

Но они не дают сбить себя с толку или запугать: люди отказываются поддаваться страху, и эта тенденция будет становиться только сильнее с каждым новым терактом, считает журналист.

С его точки зрения, это не стратегическая, а инстинктивная линия поведения — «и всё же это, вероятно, лучший способ борьбы с терроризмом: не позволять себя терроризировать». Потому что в этом случае проигрывают террористы, заключает Der Spiegel.

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