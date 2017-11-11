Россияне делятся только на богатых и бедных?





«Самая большая наша беда сегодня –

это поляризация общества».

Александр Адабашьян, сценарист

Из интервью с одним известным человеком в одной известной газете: «Меня беспокоит то, что наше общество сегодня разделилось на два противоположных лагеря – очень богатых и бедных людей».

Почему я не указываю имя этого человека и название газеты? Потому что в этом нет никакого смысла, ведь под такими словами могут подписаться практически все, к кому обращаются с вопросом о разделе нашего общества. И подобные высказывания публикуют все газеты, так или иначе отражающие социальную тематику.

Такое мнение характерно не только для известных людей. Абсолютно те же слова можно услышать десятки раз на дню – на кухнях, на улицах, в транспорте – где угодно и от кого угодно.

СМИ, проявляя отеческую заботу о согражданах, сочувствуют им весьма однобоко. Примерно так: «С 37 до 42% выросла доля россиян, не имеющих сбережений»; «Число россиян, отдохнувших за рубежом, резко сократилась» – сообщает газета «Аргументы и факты».

Конечно, забота о людях это хорошо, только почему лишь о деньгах и материальном думаем? А что творится в душах наших сограждан – это никого не волнует!

По данным опросов «Левада-центра» 90 процентов россиян считают, что максимальное напряжение в обществе сегодня проходит по линии «богатые-бедные». Более того, большинство уверено, что разногласия эти будут только нарастать.

Сам по себе факт такого неравенства и его несправедливость никто оспаривать не собирается, но возникает недоумение: неужели все изъяны нашего общества заключаются лишь в разнице в доходах? Складывается впечатление, что говорящие об этом, – работники финансовой сферы. Им в глаза бросается то, в чем они лучше всего разбираются. Это сколько ж в нашей стране финансистов!

А вот я похвастаться знаниями в данной области не могу. С финансами у меня всю жизнь обстояло неважно. Я как-то больше к культуре всегда склонялся. Вот поэтому хочу обратить внимание на то, на какие противоположные лагеря разделились наши соотечественники, если смотреть с позиции работника культуры.

С детства родители учили меня, что заглядывать в чужой кошелек некрасиво и недостойно. Поэтому вопрос: у кого какие доходы, особо пристального интереса во мне никогда не вызывал. А вот другое всегда бросалось в глаза сразу. И не только бросалось, а порой доставляло немалые неприятности.

Согласно моим наблюдениям и выводам, люди разделяются в первую очередь как раз по принципу наличия или отсутствия духовности и культуры. Отличить одних от других можно очень быстро – по выражению глаз. Не зря ведь замечено: «Глаза – зеркало души». Но даже если таким путем не удается определить человека, достаточно поговорить с ним немного, и многое станет ясно.

Одни стремятся быть образованными, другие – получить престижное образование. Для одних духовные интересы всегда важнее материальных, другие понятия не имеют о духовных интересах. Одни всю жизнь к чему-то стремятся, преодолевая массу препон. Для других, если какая-то цель и имеет место, то исключительно из сферы материальных благ. Но часто цели у них нет никакой, они просто плывут по течению и уверены, что так и правильно. Одни стараются жить по совести, по советам великих учителей человечества, по Священным книгам. Другие – по принятым в их среде понятиям.

При этом и те и другие вполне сопоставимы по уровню доходов. То есть, если прислушаться к приведенному вначале высказыванию, составляют один социальный лагерь, противоположный богатым людям. Однако на самом деле ни о каком единстве даже речи быть не может. Напротив, имеет место непреодолимая пропасть. А также ненависть, как правило, со стороны тех, что попроще.

Этим, что попроще, зачем-то потребно чтобы все были такими, как они. И не дай Бог жить среди них и отличаться. Если ты не сидишь с ними на лавочке по полдня и не обсуждаешь соседей, теле- и кинозвезд, политиков, богачей, власть, если смотришь телеканал «Культура», а не мыльные оперы и Андрея Малахова, если выписываешь газеты, читаешь заумные книги, если выражаешься не на их наречии, если кормишь бездомных кошек, то ты – враг. Тебя будут ненавидеть всю жизнь, против тебя будут настраивать своих детей, тебе никогда не придут на помощь в трудную минуту, потому что ждут, не дождутся твоей смерти.

Однако приходится среди таких жить, ведь не так просто найти жилище в среде единомышленников. Да и где гарантия, что и на новом месте не будет таких соседей. Вот и возникает вопрос: от какой же категории людей мы страдаем больше – от богачей или от такого рода бедных?

Если говорить о своем опыте, то я даже припомнить не могу, чтобы когда-нибудь пострадал от богатых. Это и не удивительно – с ними живешь, как в параллельном мире, наши пути попросту никогда не пересекаются. О них что-то узнаешь обычно из средств массовой информации. Поэтому, если представители этого лагеря чем-то мне и навредили, то очень и очень опосредовано.

Чего нельзя сказать о бедных, из числа что попроще. Об этой категории можно много чего понарассказывать. И далеко не одна лишь нервная система пострадала. Однажды, например, на меня напали грабители – явно не из богатых. Чуть не лишился сотового телефона. Но позже его все-таки украли – в автобусе – и опять же не богачи.

Один раз в нашу квартиру вломились воры и утащили переносной телевизор советского производства, – больше им ничто не приглянулось. Они тоже наверняка были из «одного лагеря» с нами. А еще раз, когда я по неосторожности читал книгу в общественном месте, ко мне подошло несколько молодых людей – «коллег по классу» – и сказали: «Дай-ка очки померить!» Когда же я отказался, один из них ударил меня ногой в челюсть, а другой нанес несколько ударов в висок. И если бы не крики одной женщины, неизвестно смог бы я сейчас написать эту статью.

А вот о чем недавно рассказала «Российская газета». Жители одной деревни в Калужской области избили 60-летнюю писательницу, поселившуюся здесь на склоне лет. А виной всему ее повесть, в которой ее новые земляки узнали самих себя. Она изобразила их такими, какие они и есть: тунеядцами, алкоголиками, сплетниками и сексуально озабоченными людьми.

Наша жизнь неизменно выявляет непреодолимую пропасть между различными социальными группами и отдельными людьми. И более чем убедительно показывает, что люди делятся не только на богатых и бедных. Они делятся на добрых и злых, участливых и равнодушных, принципиальных и беспринципных, образованных и невежественных, скромных и наглых, честных и лживых, благородных и подлых и т.д. Этот список можно увеличить в несколько раз, но думаю и так понятно, о чем речь.

Понять друг друга или даже попытаться просто услышать антагонисты, как правило, не в состоянии. Они принципиальные враги до гроба и о примирении между ними не может быть и речи. Их не в состоянии примирить даже Иван Грозный, Петр первый и Сталин. Они лишь сделают вид, что примирились, но при малейшем послаблении власти покажут свою истинную суть. За иллюстрацией к сказанному далеко ходить не надо – все помнят первые годы после падения СССР: откуда только все повылезло? Не об этом ли слова Достоевского: «Зло таится в человеке глубже, чем полагают лекаря социалисты»?

Обязательно найдутся такие, кто скажет: «Эту статью ты написал, чтобы защитить богатых. Это весьма спорно. Понятно, что несправедливо, когда один получает в 20 раз больше другого. Непонятно, почему кроме этого никаких язв общества не замечаем. И кто это придумал такое деление россиян, одно без других? И почему только ему такое большое внимание в СМИ? Остальное выходит никого не беспокоит?

«Самое страшное – у нас, по сути, нет единого общества, оно расколото, — говорит киносценарист Александр Адабашьян. – И эта трещина имеет тенденцию расширяться и углубляться. Однажды мы все в нее свалимся, как это случилось в начале ХХ века».

И последнее, о чем хотелось бы здесь сказать. Либерально настроенная публика, читая подобные соображения, упрекает авторов в ксенофобии, а то и в фашизме. Якобы авторы таких материалов разделяют общество, вносят раскол и вражду между людьми. Однако сомневаюсь, чтобы у меня и других авторов хватило силенок расколоть общество. А поделили люди себя на враждующие лагеря сами, по собственной инициативе и собственному выбору. В соответствии с внутренней закваской. Мы же всего лишь назвали вещи своими именами.

2014 г.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110796/21275/-