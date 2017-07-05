Россиян защитят от высоких процентов по займам

С 1 июня 2018 г. россияне смогут в суде оспаривать высокие проценты по займам, взятым у других физических лиц и компаний.

Кроме того, можно будет открывать совместные счета в банках. Поправки в Гражданский кодекс уже утверждены в Комитет по госстроительству Госдумы РФ.

Оспорить можно будет займы, взятые не у кредитных организаций, но поправки не распространяются на микрофинансовые организации.

Если гражданин сможет доказать, что проценты являются «ростовщическими» и «обременительными» для него, то суд вправе уменьшить проценты до уровня, который будет соответствовать обычно взимаемым процентам в подобных случаях.

При этом эксперты отмечают, что будет достаточно сложно доказать «приемлемый» уровень процентов, поскольку официальные органы не ведут такую статистику, то есть необходимо будет экспертное заключение сторонних организаций.

Сейчас рассматривается возможность разрешить снижать ставку в таких случаях до ключевой ставки Банка России, что будет соответствовать международному опыту.

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