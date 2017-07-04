Россиян защитят от «безумных» процентов по займам

В Гражданском кодексе появится определение ростовщических процентов по долгам, которые можно будет оспорить в суде.

Нововведения будут касаться стоимости займов, полученных от компаний, не подконтрольных ЦБ. Во вторник, 4 июля, комитет Государственной думы по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрел блок поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК) по финансовым сделкам и рекомендовал принять во втором чтении соответствующий законопроект. Документ размещен на официальном сайте Госдумы.

В первом чтении блок был принят в 2012 году и являлся частью масштабного президентского законопроекта, направленного на развитие и модернизацию Гражданского кодекса, отметил председатель комитета Павел Крашенинников. За пять лет, которые велась работа над этим законопроектом, поправок в ГК РФ накопилось множество.

Особый интерес, по мнению юристов, с ними ознакомившихся, представляют нормы, направленные на регулирование рынка непрофессиональных долговых отношений, когда гражданин дает в долг гражданину, либо в таких отношениях задействовано юрлицо, не являющееся профессиональным кредитором и, соответственно, не контролируемое Центробанком.

То есть не состоящее в реестре МФО, не являющееся ломбардом или кредитным кооперативом и, конечно же, банком. До сих пор такие отношения никоим образом не регулировались, оставаясь серым сегментом финансового рынка. Поправки в ст. 108 ч. 2 ГК РФ нацелены на защиту граждан от ростовщиков.

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