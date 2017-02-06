Россиян все меньше заботит изменение курса рубля, — опрос
Число россиян, на жизнь которых, по их словам, не влияют изменения курса рубля, растет, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные в понедельник.
По данным социологов, более трети россиян (36%) в январе заявили о «сильном влиянии» колебания курса рубля на их жизнь. Для сравнения в октябре 2016 года такой же ответ дали 49% респондентов.
По словам более четверти опрошенных (28%), курс рубля не влияет на их жизнь, пять месяцев назад этот показатель был равен 19%. О слабом влиянии курса заявили 21% (19% в октябре).
Кроме того, снижается количество россиян, которые нервничают из-за изменений курса: о своем волнении рассказали 16% участников опроса (20% в октябре 2016 года). У четверти россиян (26%) переживания по этому поводу отсутствуют (22% в октябре).
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Как выяснили специалисты, большинство населения (55%) полагает, что рост рубля выгоднее для экономики страны, противоположной точки зрения придерживаются 14%. Также растет число россиян, которые прогнозируют рост рубля в ближайшее время: 32% в январе против 26% в октябре 2016 года.
Менее четверти (22%) полагают, что курс останется неизменным (26% в октябре), еще 12% говорят о снижении курса в ближайшее время (19% в октябре).
В исследовании, которое проводилось 29 января, приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних граждан РФ из 104 населенных пунктов в 53 регионах страны. Статпогрешность не превышает 3,6%.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486393119