Россиян в Киеве нет. Лев Щаранский

Сегодня четверг и по традиции в моем блоге начинается вечер творческой интеллигенции. Тихий и застенчивый интеллигент просыпается в плохом настроении, с ходу опустошает бокал элитного польского самогона и вспоминает, каким он парнем он был. После чего неуверенно встает с кровати и три раза поет гимн Украины, посвящая его погибшему Паше Шеремету. Обряд выполнен, и Арсен Аваков теперь снова бдит за жилищем совестливца, а ветер перемог одувает памятник Небесной сотни и зал УПА в киевском музее Голодомора. Неполживец отправляется на уютную диссидентскую кухоньку для встречи верных сподвижников. На столе появляются львивская горилка, джихад-шнапс “Mistake”, крафтовое демидрольное пиво, скотландский уиски и клубничное смузи смешанное со спиртом «Рояль». На полке уже разложены томик Осипа Мандельштама, либертарианская библия «Атлант расправил плечи» вагинального писателя из Одессы Айн Рэнд и гитара для пения композиций Булата Окуджавы. На диване уютно расположились гражданские активистки с нардами и распечатками на 3D-принтере фото селфи из инстаграммов для конкурса «Мисс КПСС(щ)». Чад кутежа можно начинать.

“Погиб поэт, невольник чести”, – сказал бы известный поэт афроамериканского происхождения (хотя по слухам эти строки принадлежали агенту КГБ в Украине Гоголю). А мы продолжаем скорбить по дурналисту Павлу Шеремету. Как же так? В тоталитарной Белоруссии выжил, в деспотичной России уцелел, а в свободной и европейской Украине не смог? От этого становится совестливо и гадливо на душе вдвойне. Как из душа окатывает. Дотянулся проклятый Путин (если не Путин, то кто?). Радует только то, что к расследованию подключилось ФБР. Таким образом, вильну Украину можно де-юре считать территорией оплота свободы. Америка с нами! Надеемся только, что пойманные убийцы Шеремета не будут помещены под домашний арест, как это было сделано с убийцами Бузины. Не надо путать преступление против свободы и демократии с восстановлением справедливости по-бандеровски.

И поэтому на сегодняшнем творческом вечер звучит патриотична песнь голоса Майдана Ореста Лютого «Россиян в Донбассе нет». В этом видеотреке герои АТО героически хоронят на Донбассе псковских десантников, бурятские танковые орды и кадыровский спецназ. В реальной жизни получается зрада и ганьба в виде котлов. Хотя и удалось вчера похоронить россиянина Шеремета. Что можно считать определенной перемогой Майдана. Я более чем уверен, знал бы Шеремет, что его взорвут, срочно бы вступил в Едро. Чтобы не только одним клятым москалем, но и жуликом и вором было меньше. Ведь он жил не по лжи. Прославляя полк «Азов», достижения Евромайдана и рукоплеская убийству ватника Бузины. Дурналист шел к успеху. Не повезло, не фартануло. Но я думаю всех честных и порядочных людей, геев, демократических журналистов и евроукров грее новость, что в тот же день Матвей Ганопольский получил украинское гражданство. Чтобы закончить начатое Шереметом. Закон сохранение украиснких дурналистов в природе работает. За Пашу и нашу свободу. Так переможемо.

С увагой, панъ Щараньски

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По материалам: http://news-front.info/2016/07/21/rossiyan-v-kieve-net-lev-shharanskij/