Союз России, Ирана и Турции может стать залогом разрешения сирийского конфликта, считает гендиректор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев.

В комментарии для «Русской Весны» эксперт отметил, что без инициативы России данный союз был невозможен.

«Турция и Иран исторически и на данном этапе истории находятся в состоянии жёсткой конкуренции. Конкретно в Сирии, Турция и Иран фактически воевали с друг другом, так как Тегеран поддерживал одну сторону, Анкара – совершенно другую. Без России треугольник „Иран—Россия—Турция” был в принципе невозможен», — заявил Михеев.

На его взгляд, России удалось нащупать подход, который позволил возникнуть этому союзу.

«У Москвы получилось то, что в свое время так и не получилось у Вашингтона», — отметил эксперт.

С одной стороны, возникновение такого союза существенно отодвинет американцев от решения сирийского вопроса, с другой позволит перевести сирийский конфликт в русло политического регулирования, считает Михеев.

Он не исключил возможности участия США в таком союзе: «Получится ли это — неизвестно, но сам факт возникновения такого союза сам по себе уникален. А если учитывать победу Трампа в США, то американцы могут быть вовлечены в этот союз, если, конечно, они поменяют свою позицию».

По его словам, Россия заложила фундамент для начала мирного процесса на Ближнем Востоке.

«Фактически, этот союз может дать стимул для политического регулирования, поскольку воевать в Сирии можно без конца», — резюмировал эксперт.