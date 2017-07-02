Россия явно недооценивает украинскую угрозу — мнение

В Ботаническом саду Киева минувшим воскресеньем группа творческой интеллигенции организовала яркий арт-перформанс, апофеозом которого было коллектичное скандирование речевки: «Я не унылое говно, я позитивная какашка!».

Зрители отметили несколько избыточный натурализм, с которым был выполнен соответствующий маскарадный костюм. Что же означает само это эстетическое заявление, авторы разъяснять не стали — дескать, трактуйте как хотите.

Ну что ж, мне, например, увиделся здесь акт жесткой политической сатиры.

Ведь как раз в это время президент Петр Порошенко совершал международный вояж, на вершине которого — в ходе встречи с Дональдом Трампом — он заявил, что Украина это история успеха, и даже великодушно взял Америку в соавторы.

В связи с этим турне над Петром Алексеевичем, конечно, вдоволь позубоскалили зарубежные и даже отечественные наблюдатели.

Отмечали факты назойливости, суетливости, лизоблюдства и особенно режущими на этом фоне глаз проявлениями мании величия и самоуверенности. Ну какая, простите, история успеха? Все, что произошло с Украиной после Евромайдана, можно смело называть катастрофой.

Сегодня 85 процентов украинцев оценивают ситуацию в стране словом «хаос», почти две трети признаются в неспособности оплатить коммунальные расходы.

Профукали Крым и Донбасс, уложили экономику, развалили социалку, ни единой реформы до ума не довели, все замыслы похоронены коррупцией и бестолковостью госаппарата.

Все это так, однако сдается нам, что про историю успеха Петр Алексеевич говорил совершенно искренне. Не лукавил. Он действительно так считает. Потому что для него, как и для всего правящего класса Украины, все перечисленное не имеет никакого значения.

Значение имеет лишь один факт, он же и является историей успеха. Этот факт заключается в том, что новое украинское государство состоялось. Постмайданный режим выжил, окреп, стабилизировался, ему в среднесрочной перспективе ничего не угрожает — ни внутри страны, ни вовне.

Скорее всего, Петр Порошенко еще долго будет управлять страной. Но даже если он исчезнет, нынешний политический курс будет сохранен. И разве это не достижение?

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Феномен постмайданного режима неплохо изучен и описан, хотя его живучесть и злостность до сих пор сильно недооцениваются. А вот теперь впервые появляется возможность прогнозировать развитие событий в этой стране на длительный срок.

Теперь можно попытаться создать картинку будущей Украины. Ну хотя бы контуры.

Экономика, например, подвергнется коренной трансформации. Национальная обрабатывающая промышленность исчезнет совсем, через пять лет от таких предприятий как «Антонов», «Южмаш», Мотор-Сич» и прочих подобных, останутся только воспоминания.

Металлургия полностью сосредоточится на добыче и экспорте сырья — руды, выплавка стали потеряет свое значение, отрасль опустится на самый нижний передел. Останутся небольшие фрагменты химической промышленности, они будут вписаны в агропромышленные холдинги под эгидой крупнейших транснациональных корпораций.

Украинские олигархи либо исчезнут, либо — что скорее всего — впишутся в новые схемы в качестве второстепенных партнеров. Основную часть пашни скупят упомянутые корпорации, они внедрят здесь сверхинтенсивные технологии выращивания растений, обходя европейские ограничения на использование ГМО и химикатов.

Украина действительно станет аграрной сверхдержавой, только доходы большей частью станут уходить в другие юрисдикции.

Хорошо пойдет и животноводство, в частности, молочное. Там тоже будут иностранные хозяева. Перспективу помогает представить ситуация в соседней Молдавии. Там американские фирмы производят высокосортное сухое молоко, но все оно идет за рубеж — слишком дорого для молдавского рынка. Сюда же поставляются на продажу более дешевые смеси непонятного химического состава из других колоний.

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Следует ожидать массивного входа китайского капитала. Уже сейчас китайские инвесторы постепенно опутывают долгами и прибирают к рукам такие крупные активы как «Укртелеком» и «Нафтогаз», входят в энергетику и аграрный сектор.

Тут наверняка повторится история среднеазиатских и многих африканских государств, в которые китайцы уже осуществили крупномасштабное экономическое вторжение.

Тем более что Китай рассматривает Украину как задний двор Евросоюза, учитывая наличие зоны свободной торговли и дешевизну местной рабочей силы. Как показывает опыт многих стран Латинской Америки, Азии и Африки, при такой структуре экономики большинство населения Украины ждет, в лучшем случае, опрятная нищета и тяжкий труд.

Небольшая часть найдет себя в малом бизнесе — в основном, в сфере услуг. Лишняя рабочая сила будет миллионами сбрасываться за рубеж. Будет море криминала и коррупции. Будет сверхмощный полицейский аппарат, а нынешние добробаты трансформируются в полноценные батальоны смерти, станут помогать властям держать население в страхе. Что, впрочем, уже происходит.

Страна в целом будет постоянно балансировать на грани банкротства и полностью зависеть от западной помощи.

При всем том политический класс Украины сможет продолжить безбедное существование, получая свои доходы за посредничество, лоббизм и участие в управлении иностранными активами. А это главный фактор стабильности политического режима.

На сегодня уже полностью сформирована идеологическая база украинского режима. В ее основе — священная война с Россией.

Обработка массового сознания украинцев, воспитание новых поколений, внутренняя и внешняя политика, экономика — все подчинено интересам этого джихада.

Такие вещи, как введение визового режима и прекращение прямого железнодорожного сообщения, произойдут неизбежно и очень скоро. И дело двинется дальше — в сторону полной отмены дипломатических отношений, возведения укрепленной линии вдоль всей украино-российской границы и полного прекращения хозяйственных связей.

Всех граждан России, проживающих и работающих в этой стране, возьмут на строгий учет и контроль, рано или поздно они вынуждены будут бежать из Украины.

Все тенденции обозначены, и они будут только усиливаться. От унылой политики мелких пакостей и брюзжания киевский режим неизбежно будет переходить к самым активным действиям на всех фронтах и пространствах, скоро пред нами предстанет до предела милитаризованное и мобилизованное государство, способное на большие провокации и военные авантюры.

И они непременно будут происходить, если Россия станет и далее пребывать в благодушном ожидании самораспада Украины.

Основные стратегические решения относительно этой страны были приняты в Москве три года назад, в середине 2014 года. Напомним основные позиции. Крым не обсуждается. Возвращение Донбасса в Украину должно запустить процесс федерализации, который не позволит Киеву проводить враждебную политику относительно России.

Неизбежный распад экономики Украины должен усилить центробежные тенденции и протестные движения, что гарантированно не даст националистическим силам реализовать антироссийский проект.

Похоже, эксперты переоценили значение экономических факторов. Да, все произошло как по-писаному: экономика Украины разрушается, на глазах развиваются социальная, коммунальная, инфраструктурная и прочие катастрофы, страну поедает ржа коррупции. Однако центробежные тенденции не усиливаются и протестные настроения не нарастают.

Режим только крепчает. Государственный террор и система тотальной промывки мозгов способны творить чудеса. Зато недооценена была воля Киева к тому, чтобы отрезать от себя мятежные республики.

Если бы украинские власти имели малейшее желание взять Донбасс обратно, они бы выполнили все минские договоренности еще в 2015 году, уже полтора года полностью контролировали бы границу и всю территорию ЛДНР.

Нежелание создавать прецедент повышенной самостоятельности регионов оказалось сильнее желания восстановить территориальную целостность страны.

А главное, мы явно недооценили саму субъектность Украины. Полагали, что эта страна утратила политический суверенитет и полностью контролируется из Вашингтона, Брюсселя и Берлина.

И вроде — да, вооруженный переворот был во многом обеспечен поддержкой Запада, а теперь Киев критически зависит от зарубежных кредитов и дотаций.

Украинские политики безустанно и даже с перебором демонстрируют свою лояльность евроатлантическим партнерам. Однако в базовых вопросах они не уступают никакому давлению.

Более того, часто навязывают свою волю. Как было после того как Киев дезавуировал минские соглашения? Сначала Меркель с Оландом выразили удивление, потом попытались шикнуть на Порошенко, шантажировать траншами МВФ. Но, столкнувшись с непреклонной волей Киева, полностью перешли на его позицию.

Мы можем, конечно, иронизировать над дипломатической активностью Порошенко и Климкина. Да, кое-что выглядит смешно и провинциально.

И все же им удается вытянуть из своих собеседников какие-то обещания и выражения солидарности в противостоянии России. В момент, когда коллективный Запад пребывет в сомнениях и колебаниях, Украина изо всех сил старается укрепить антироссийский вектор. И уже непонятно, кто кого использует.

Итак, Украина состоялась — в качестве самого яростного противника России. Укоренившийся там политический режим крайне несимпатичен. Он основан на идеях ненависти и реванша. Этому режиму не жалко своего народа и тем более не жалко других. И потому он крайне опасен. России предстоит выработать внятный ответ на эту возрастающую угрозу.

Искандер Хисамов, Украина.ру