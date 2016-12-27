Россия хочет подорвать ЕС изнутри, — президент Болгарии

Уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев решил «громко хлопнуть дверью», обвинив Россию в финансировании «антиевропейских партий» и «распространении сомнений в ценности демократии».

После победы на президентских выборах в ноябре этого года бывшего командующего ВВС Болгарии Румена Радева, выдвиженца Болгарской социалистической партии, которого также называли «пророссийским кандидатом», деятели правящей партии ударились в истерику, заявляя, что ни в какой форме и ни по каким вопросам не будут сотрудничать с новым президентом.

Уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев пошел дальше своих соратников. В интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung он заявил, что видит «много признаков» того, что Россия финансирует врагов «единой Европы» и стремится «подорвать ЕС изнутри».

Читайте также: Евроассоциация нанесла Украине огромный ущерб, — New York Times

Для этого Россия, по словам Плевнелиева, не жалеет денег на поддержку партий евроскептиков и оппозиционных СМИ Болгарии и всей Европы.

Жители Евросоюза должны знать о том, «что происходит» и на что направлена «русская пропаганда», взывает еврооптимист, оставляющий президентский пост в январе 2017 года.

Напомним, что летом этого года, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Маттео Ренци, Владимир Путин рассказал, что еще 10 лет назад предупреждал европейских лидеров о том, что, если Европа не пересмотрит многие аспекты своей политики, в частности в отношении миграции или подавления суверенитета членов Евросоюза, это вызовет рост популярности движений и партий евроскептиков.

В начале декабря в Италии прошел референдум, который был инициирован Маттео Ренци и предусматривал ограничение полномочий регионов. Идея премьер-министра провалилась, после чего он подал в отставку.