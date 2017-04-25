Россия возобновила сотрудничество с США в небе над Сирией

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон попросил возобновить действие меморандума по предотвращению инцидентов

Россия возобновила действие меморандума по предотвращению инцидентов в сирийском небе по просьбе американского руководства. Об этом «Известия» получили информацию сразу от трех источников в МИД РФ. С просьбой о восстановлении меморандума выступил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.

— Рекс Тиллерсон, находясь в Москве, обратился к российскому руководству с просьбой возобновить действие соглашения, — заявил представитель МИДа.

Эксперты связывают поступок США с их потребностью в совместных действиях в воздушном пространстве Сирии. Разрыв сотрудничества с Москвой в этом вопросе окажется очень плачевным для Вашингтона, уверены аналитики. По мнению сенатора Игоря Морозова, в Госдепе ясно представляют, что в этом вопросе инициатива находится у России.

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После ракетного удара США по Сирии Россия приостановила действие меморандума. Это произошло 7 апреля. А уже 13 апреля было объявлено о восстановлении совместных действий. Это произошло на следующий день после окончания визита в Москву Рекса Тиллерсона.