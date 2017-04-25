Россия вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия нарастила поставки нефти в Китай в марте на 0,94%, вернув себе первое место.

Общий объем поставленной нефти в Поднебесную достиг 4,69 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая.

В месячном выражении в прошлом месяце поставки нефти увеличились на 9,3%.

Примечательно, что Саудовская Аравия не заняла даже второго места, так как ее обогнала Ангола, увеличив в годовом выражении экспорта на 29,12%. Показатель составил 4,67 млн тонн.

Саудовцы увеличили поставки на 14,48% до 4,55 млн тонн. Также большие объемы приходят из Ирана (2,66 млн тонн, +5,97%) и Ирака (3,07 млн тонн, +6,39%)

В настоящий момент Китай является вторым крупнейшим покупателем нефти в мире после США, при этом объем импорта вырос на 19,5% в марте.

В ближайшие годы поставки из РФ вырастут еще сильнее, когда будет введен в эксплуатацию трубопровод и начнутся поставки нефти по долгосрочному контракту. При этом Саудовская Аравия, судя по всему, сфокусируется на европейском рынке.

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