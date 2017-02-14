Россия в январе приблизилась к бездефицитному бюджету

На фоне выросших цен на нефть дефицит бюджета России по итогам января был минимальным.

Общий размер дефицита за январь составил 23,398 млрд руб., что соответствует 0,4% ВВП. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Расходы составили 1,287 трлн рублей, а доходы федерального бюджета – 1,264 трлн руб.

В бюджете заложен дефицит на уровне 3,2% ВВП в 2017 г., но экономисты и чиновники отмечают, что в реальности показатель должен быть меньше.

По итогам 2016 г. дефицит составил 3,5% ВВП или 2,967 трлн руб. при прогнозе в 3,9% ВВП.

Цены на нефть сейчас находятся немногим выше $56 за баррель Brent, что уже дает надежду на более активное оживление экономики и лучшие показатели бюджета. Тем не менее, в Минфине озабочены укреплением рубля на фоне роста цен на нефть, так как это также снижает объем рублевых доходов от экспорта нефти, зачисляемых в бюджет.

Ведомство планирует ко второму полугодию девальвировать рубль до, примерно, 65 к доллару, для этого было разработано специальное бюджетное правило, согласно которому дополнительные доходы бюджета от высоких цен на нефть направляются на покупку валюты. Но пока этот план не работает, а рубль уже достиг 57,5 к доллару.