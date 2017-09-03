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Россия уничтожила все боеприпасы с люизитом

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Россия уничтожила все боеприпасы с люизитом | Русская весна

Россия завершила уничтожение боеприпасов, снаряженных люизитом, сообщил «Интерфаксу» начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин в воскресенье.

«На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом «люизит», — сказал Капашин.

Он напомнил, что запасы люизита в Российской Федерации уничтожены вслед за запасами таких отравляющих веществ, как иприт, зарин и зоман.

Капашин отметил, что России осталось уничтожить только небольшую партию химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом типа «ви-икс» (VX), после чего будет поставлена окончательная точка в реализации обязательств страны по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

«Это произойдет в ближайшие недели, так как объект „Кизнер“ в штатном режиме продолжает свою работу», — подчеркнул начальник федерального управления.

Люизит — фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. До появления информации о веществах типа «Фолиант» — самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии.

VX — фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504428618

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One thought on “Россия уничтожила все боеприпасы с люизитом

  • 03.09.2017 at 19:37
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    Ну, грамотеи… Люизит с зарином перепутали)))))

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