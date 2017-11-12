Россия теснит США: Москва захватывает рынок вооружения на Ближнем Востоке

Сирийская военная кампания, где весомую поддержку сирийской армии обеспечивало Министерство обороны РФ, продемонстрировала не только высокую подготовку ВКС РФ или класс отечественной техники. Российская авиация изменила ход конфликта в пользу Башара Асада. В результате Кремль спас союзника и получил региональные базы. Борьба с террористами стала также хорошей рекламой для российских машин, агрегатов, механических орудий и устройств.

Операция РФ в Сирии дала четкий сигнал международному сообществу: в России выпускают не дешевую и добротную альтернативу западным аналогам, а качественное и мощное оружие и технику, которые могут использоваться во время крупного конфликта.

Теперь круг клиентов вокруг Москвы интересует другой вопрос: «Как бы выгодно занять „очередь“, чтобы слишком долго не ждать?» Особенно это касается Ближнего Востока.

После того, как отношения Вашингтона и Каира обострились, Москва смогла выйти на египетский рынок и заполнить ту нишу, которая была освобождена американцами. В результате — контракт на поставку оружия на сумму 3,5 млрд. долларов и хороший задел на будущее, так как стороны договорились наращивать товарооборот.

Ирак, Иран, Алжир, Ливия — эти страны также «потеплели» к России после того, как Москва вмешалась в сирийский конфликт.

В итоге — Алжир купил оружия на сумму 1,5 млрд. долларов, Иран на 374 млн. долларов, Ирак на 300 млн. долларов, а с ливийским генералом Халифой Хавтаром достигается консенсус по восстановлению старой сделки на 1 млд.

Причем самое примечательное, что Россия своим уверенным расположением на военном рынке «выживает» США. Так получается, что клиентами Москвы становятся «надежные» заказчики американской военной промышленности.

Так, в прошлом месяце произошел «прорыв» в отношениях Москвы и Эр-Рияда. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд лично приехал в Россию, чтобы подписать соглашение о покупке российских ЗРК С-400, стрелкового оружия и тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк». А сумма контракта, по неофициальным данным, составила около 3 млрд. долларов.

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С Объединёнными Арабскими Эмиратами Кремль умудрился «поторговать» на 700 млн. долларов, а также договориться о том, что государства в ближайшем будущем приступят к разработке истребителя пятого поколения на основе МиГ-29.

А что сделали старые добросовестные союзники США по НАТО и в целом в Турции? Анкара «задела за живое» Вашингтон. Планы купить у Москвы С-400 сегодня кажутся не такими фантазиями, как это могло быть прежде, так как часть средств уже переведена. Да и нет у Эрдогана повода, чтобы отказывать в контакте российскому оборонному ведомству.

Кроме того, Москва подписала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Катаром, продолжает сохранять тесные связи с Иорданией, с Израилем и другими государствами.

Продажи российского оружия в мире демонстрируют, что Россия — влиятельный игрок на международной арене. А вот о роль США становится все более невзрачной. И, вероятно, если все пойдет таким образом дальше, то Москва в состоянии стать самым главным продавцом не только на Ближнем Востоке, но и в мире. Другой вопрос — было бы это необходимостью и оправдано.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»