Россия тайно развернула крылатые ракеты, — New York Times

Российские Вооруженные силы развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля», что, по мнению Белого дома, является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

и утверждают, что Россия располагает двумя батальонами крылатых ракет, один из которых базируется на полигоне «Капустин Яр», а местонахождение второго — неизвестно.

Кроме того, издание отмечает, что американские спецслужбы убрали из кодового обозначения ракет SSC–X-8 букву Х — это означает, что оружие уже не находится на стадии разработки.

Договор РСМД, подписанный в 1987 году, запрещает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования, а также крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров.

Читайте также: СРОЧНО: Трамп ожидает, что Россия вернет Крым и займется деэскалацией в Донбассе