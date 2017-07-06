Россия, спаси! — письмо фермеров Херсонской области (ДОКУМЕНТ)

Фермеры Херсонской области написали письмо руководству Крыма с призывом восстановить «взаимовыгодные многолетние торговые отношения».

Авторы обращения сетуют, что после введения властями Украины блокады Крыма фермеры Херсона остались без рынка сбыта продукции.

«Тысячи людей остаются без рабочих мест. Страдают семьи от отсутствия заработков. Платить заработные платы и содержать семьи нечем…

Уже сегодня мы несем колоссальные убытки из-за блокады Крыма. В Украине все программы по сельскому хозяйству не работают. Кредиты дорогие и неподъемные», — пишут крестьяне.

Они просят не разглашать имена подписантов обращения, указывая на то, что ранее украинские власти посадили на 5 лет активиста из Геническа Эдуарда Коваленко, инициировавшего сбор подписей под обращением к Владимиру Путину с просьбой о поставках газа из Крыма зимой, когда город замерзал по вине украинских властей.

Общественник Геннадий Сивак сообщил, что завтра передаст обращение херсонских фермеров главе Крыма Сергею Аксенову.

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Сивак напомнил, что недавно суд в Киеве отменил постановление правительства Украины о запрете торговли с Крымом. Таким образом, обращение фермеров имеет резон.

«По сути, Киев в отношении Крыма совершил попытку геноцида, введя ранее водную, продуктовую и энергетическую блокаду. Однако оказалось, что в итоге пострадали простые украинцы», — сказал Сивак.

«ПолитНавигатор»



