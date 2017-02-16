Россия 

Россия сократила вложения в облигации США почти на $2 млрд

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Россия сократила вложения в облигации США почти на $2 млрд | Русская весна

Россия по итогам декабря 2016 г. сократила вложения в американские казначейские облигации.

РФ продала бондов на $1,9 млрд, а общий объем вложений сейчас составляет $86,1 млрд.

По объему вложений Россия находится на 18-м месте.

Япония сохранила за собой лидерство по объему инвестиций в казначейские облигации Минфина США.

Общий объем таких бумаг в декабре 2016 г. на балансе Банка Японии составлял $1,091 трлн.

Примечательно, что Япония сократила вложения на $18 млрд, а Китай нарастил на $9 млрд, до $1,058 трлн, но так и не смог вернуть себе первое место. 

Долгое время именно Китай был основным держателем американского долга, уступив этот титул Японии только в октябре прошлого года. Произошло это после того, как Пекин неожиданно продал бондов на $41 млрд. 

Тогда многие опасались, что Китай начал масштабную распродажу облигаций США, но это было или предупреждение, или просто разовая акция. Подобные продажи Китай устраивает почти ежегодно. При этом осенью 2015 г. продажа облигаций более чем на $100 млрд вызвала серьезную неопределенность на рынке.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1487223820

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