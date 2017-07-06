Россия считает неприемлемым доклад ОЗХО по химатаке в Сирии

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не посещали Хан-Шейхун и базу Шайрат в Сирии, откуда предположительно в апреле была произведена химическая атака, поэтому доклад этой организации не может быть полным. Об этом в эфире RT заявил официальный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, из-за многочисленных пробелов и недочетов Россия не может признать доклад по применению химоружия в Сирии приемлемым. Шульгин считает, что экспертам не удалось установить, что на самом деле произошло в Хан-Шейхуне: была ли это утечка или взрыв, а если да, то в воздухе или на земле.

«Мы настаивали на том, чтобы специалисты посетили место предполагаемой химатаки. США и их союзники не позволили нам принять это решение. Таким образом, было решено не посылать никого на авиабазу Шайрат. Сейчас мы видим, что это было неправильным решением. Американская сторона, ссылаясь на свои разведданные, заявила, что в данной зоне были замечены приготовления с сирийской стороны к якобы новой атаке. Это абсолютно нелогично. Мы предлагали отправить туда экспертов, однако американцы были против», — подчеркнул Шульгин.

Ранее, как уже сообщало EADaily, Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ООН подтвердила применение 4 апреля этого года в сирийском городе Хан­-Шейхун газа зарин или «похожей на него субстанции». После того, как стало известно о содержании отчета Миссии ОЗХО, США обвинили Дамаск в невыполнении обязательств по химоружию. Между тем виновных в атаке ещё только предстоит установить совместной комиссии ОЗХО и ООН, которой передадут доклад.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила, что в результате атаки с применением химоружия в Хан-Шейхуне провинции Идлиб погибли 80 человек и пострадали 200. Виновником она назвала правительственные войска, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков. Сирийские власти подчеркнули, что никогда не применяли химоружие, а весь арсенал был вывезен под контролем ОЗХО.