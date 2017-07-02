Россия прошла испытание Кубком конфедераций и готова принять ЧМ-2018, — Guardian

Корреспондент британской газеты The Guardian Шон Уокер считает, что Россия, в целом, может быть довольна организацией Кубка конфедераций. «Генеральной репетиции» чемпионата мира по футболу удалось развенчать стереотипы о России и приятно поразить своим дружелюбием гостей из других стран.

Кубок конфедераций близок к завершению, и россияне, в целом, должны быть довольны тем, как прошёл «разогрев» перед чемпионатом мира по футболу, за исключением разве что выступления российской сборной, пишет в статье для The Guardian Шон Уокер.

Созданный как генеральная репетиция ЧМ по футболу в меньших масштабах этот чемпионат попытался развенчать стереотипы о России — хулиганство болельщиков, расизм, злоупотребления допингом. Усилия, которые Россия предприняла, чтобы выглядеть дружелюбно по отношению к фанатам, были очевидны с самого первого матча в Санкт-Петербурге: упрощение «утомительной» процедуры получения визы, улыбчивые волонтёры в аэропортах и на вокзалах, бесплатный транспорт до стадионов, указатели на английском языке.

«Для страны, где „добро пожаловать“ годами состояло из молчаливых, недружелюбных пограничников и череды алчных таксистов — это значительные перемены к лучшему», — утверждает Шон Уокер.

«Русских в мире считают либо агрессивными, либо депрессивными. Думаю, чемпионат мира по футболу покажет всем, что это ерунда», — приводит газета мнение 37-летнего программиста Сергея.

Впрочем, временами эта «дружелюбная версия» России сталкивалась с «неподвижной стеной» реальности: в Санкт-Петербурге журналисту The Guardian и другим преградили доступ в медиацентр на целых 40 минут, так как Владимир Путин должен был приземлиться на вертолёте. В Москве атмосферу праздника подпортили колонны спецназовцев на пути к стадиону и оглушающие объявления из громкоговорителей. Лучшая атмосфера, по мнению журналиста, была в Казани, буквально «помешанной на спорте».

Учитывая длительность межконтинентальных перелётов, неудивительно, что мало кто, за исключением фанатов Германии и Португалии, прилетел в Россию на «столь, честно говоря, незначительное мероприятие». Даже на матчи с участием российской команды продали не все билеты, отмечает журналист.

Впрочем, те, кто приехал, выглядели довольными: настоящих «катастроф» почти не было, кроме инцидента с чилийским журналистом, который отдал 50 тысяч рублей за поездку в такси. Власти, заинтересованные в хорошем освещении события, оперативно разыскали мошенника и заставили его вернуть деньги.

Поскольку «репетиция чемпионата» затронула всего 4 российских города, остались вопросы о том, насколько готовы к принятию гостей Саранск и Ростов, и справится ли с этой задачей инфраструктура страны, считает Шон Уокер. Очень мило, что фанаты могут путешествовать на поездах бесплатно, однако в некоторых случаях поезд может идти более 2 суток.

За год до начала ЧМ-2018 у России две заботы: надеяться на то, что национальная сборная выступит достойно, и успешно представить дружелюбную и компетентную Россию миру.

Страна не впервые пытается впечатлить мир своими спортивными мероприятиями — журналист намекает на Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года. Олимпиада выполнила свою задачу, но, по большей части, для российских потребителей. На международном уровне она произвела куда меньшее впечатление, особенно, если учесть скандал с допингом вокруг российских спортсменов.

На этот раз обе стороны питают меньше иллюзий, и ожидания от чемпионата мира довольно низкие, считает журналист. Многие русские убеждены, что Запад, руководствуясь своими «зловещими русофобскими интересами» в любом случае очернит мероприятие, какой бы ни была реальность.

На Кубке конфедераци обошлось без хулиганства фанатов и расизма, возможно, обойдётся и на ЧМ-2018. Однако России нужно преодолеть ещё много трудностей, если она хочет, чтобы мероприятие запомнилось именно спортом, а не из-за скандалов.

Впрочем, фанаты, которые всё-таки добрались до России на Кубок конфедераций, настроены оптимистично.

«Я боялся ехать в Россию, но здесь потрясающе! Завтра же начинаю копить на чемпионат мира», — приводит газета слова мексиканского студента Франсиско Гарсии, живущего во Франции.

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