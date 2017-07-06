Россия прокомментировала заявление США о бесполетных зонах в Сирии

В Москве не знают о предложениях США по бесполетным зонам в Сирии, запросили у Вашингтона соответствующую информацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«То, что Тиллерсон говорил вчера, как я понимаю, это было заготовленное выступление, но мы не были предупреждены о том, что это посвящено, может быть, даже реакции на наши соображения ко встрече в Гамбурге, тем более мы не знаем, уже запросили, пока не получили ответа на вопрос о том, какие бесполетные зоны подразумеваются, потому что никогда о них речи не шло», — сказал Лавров журналистам.

В заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, распространенном в среду вечером в США, говорилось, в частности: «США готовы изучить возможность установления с Россией совместных механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за прекращением огня на земле, а также скоординированную доставку гуманитарной помощи».

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