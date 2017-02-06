Россия произвела продукции на $4 млрд в рамках импортозамещения

После введения западных санкций против России и ответных мер Москвы, в рамках импортозамещения было произведено продукции на $4 млрд.

Ранее эта продукция импортировалась в РФ, но после 2014 г. это стало невозможным. Об объемах производства такой продукции рассказал замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко.

«Почти на 4 миллиарда долларов произведено внутренней российской продукции — то, что мы называем импортозамещением. То есть отечественные сыры, колбасы, другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена российской продукцией», — сказал он.

В августе 2014 г. Россия ввела ответные санкции в отношении ряда стран. В результате, под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

Затем эмбарго неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 31 декабря 2017 г.

Импортозамещение стало одной из главных тем российской промышленности в 2015-2016 гг. При этом целью было наладить выпуск необходимых машин, оборудования и компонентов, а не только сыра и колбасы. Частично эти цели выполнены, хотя многие компании по-прежнему вынуждены ввозить импортное оборудование, что заметно повышает издержки производства из-за предыдущей девальвации рубля.

Также стоит отметить, что частично российская промышленность переориентировалась на экспорт товаров, а это стало возможным благодаря повышению конкурентоспособности, в том числе за счет ослабления рубля и падения стоимости рабочей силы в сравнении с другими государствами. С точки зрения экономики, это огромное конкурентное преимущество. Такими же условиями, например, долгое время пользовался Китай в последние 15-20 лет.