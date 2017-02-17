Россия проела 420 триллионов рублей наследия СССР

Материально-техническая база российской экономики — здания, сооружения, машины и оборудование — ветшает и деградирует существенно быстрее, чем оценивает Росстат.









За последние 25 лет в рухлядь превратилась половина производственной инфраструктуры, доставшейся стране от СССР, две трети основных фондов достигли критической стадии износа, заявил в интервью «Коммерсанту» профессор Сибирского института управления РАНХиГС при президенте РФ Григорий Ханин.

В 1990х и 2000х страна «проедала» наследство Советского союза, капитальные вложения были существенно меньше, чем требовалось даже для поддержания основных фондов, что и обеспечило иллюзию экономического роста.

На деле же в денежном выражении экономика навсегда потеряла материальную базу стоимостью 422 триллиона рублей, подсчитал Ханин.

«Это намного больше, чем потери в Великую Отечественную войну! Тогда сокращение составило 33,5%», — говорит Ханин.

Основные производственные фонды — это физический капитал, важнейший ресурс экономики, который наряду с человеческим капиталом определяет уровень ее развития, влияет на динамику и величину ВВП и все прочие показатели, говорит эксперт.

Если оценивать развал материально-технической базы корректно, то ВВП России не вырос на 13,4% с 1992 по 2015 год, как уверяет Росстат, а сократился на 10,2%.

Производительность труда за тот же период рухнула на 30,1% вместо официального роста на 9,2%. Если оценивать ее не в рублях, а в натуральных показателях (кол-ве занятых, физическом объеме продукции и др.), то Россия в 5-7 раз, а в некоторых отраслях и в 10 раз отстала от развитых стран.

«Добавьте к этому деградацию качества среднего и высшего образования, которая наблюдается с 70-х годов прошлого века. Плюс дебилизация населения СМИ», — говорит Ханин.

По его словам, из-за приукрашивания статистики в лучших традициях ЦСУ СССР «руководство страны опирается на ошибочные данные об экономике», и «возникает иллюзия, что возможен рост без существенных затрат».

«Мы подсчитали, что в ценах 2015 года для сохранения основных фондов и их прироста на 3 процента в год потребуется 14,6 трлн рублей инвестиций. Плюс 900 млрд рублей — в оборотные средства. В развитие человеческого капитала — образование, здравоохранение, научные исследования — надо вложить 10,3 трлн рублей. Все вместе составит 25,8 трлн рублей в год — треть нашего годового ВВП», — констатирует Ханин.

«Задача преодоления отсталости России является исключительно сложной, требующей колоссальных усилий и жертв от всего общества», — заключает он.