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Россия призвала ОБСЕ обратить внимание на беспредел ВСУ в Донбассе

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Россия призвала ОБСЕ обратить внимание на беспредел ВСУ в Донбассе | Русская весна

Российское постпредство при ОБСЕ призывает организацию обратить внимание на сообщения о мародерстве и вымогательстве на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава дипмиссии Александр Лукашевич.

«Крайнюю тревогу вызывают не только обстрелы со стороны ВСУ, но и чинимый украинскими военными и добровольцами беспредел на линии соприкосновения.

СММ докладывала о случаях мародерства. Третьего ноября наблюдатели стали свидетелями грубого задержания мирного жителя на пункте пропуска в Станице Луганской. Украинские пограничники наставили на него автомат, кричали и взяли под стражу», — сказал он в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, это не единичный случай. Со ссылкой на СМИ Лукашевич рассказал о том, что ВСУ останавливают на линии соприкосновения мирных жителей и удерживают их, «требуя выкупа у родственников, или вычисляют и берут в заложники престарелых родителей командиров ополчения».

«Требуем, чтобы СММ и профильные институты ОБСЕ обратили самое пристальное внимание на эту информацию и взяли под серьезный контроль ситуацию с пересечением мирными жителями Донбасса линии соприкосновения», — добавил он.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510259922

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