Россия приведет ПВО в боевую готовность из-за украинских стрельб, — Озеров

Россия не рассматривает как угрозу предстоящие украинские ракетные учения близ Крыма, но приведет свою противовоздушную оборону в повышенную готовность, чтобы исключить попадание ракет на российскую территорию, сообщил РИА Новости глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров.

Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщил ранее представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

«Все наши системы разведки, ПВО будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не попали случайные ракеты по нашей территории», — заявил сенатор.

По словам Озерова, Россия при этом не рассматривает эти стрельбы как угрозу, поскольку является «достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя».