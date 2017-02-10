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Россия приведет ПВО в боевую готовность из-за украинских стрельб, — Озеров

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Россия приведет ПВО в боевую готовность из-за украинских стрельб, — Озеров | Русская весна

Россия не рассматривает как угрозу предстоящие украинские ракетные учения близ Крыма, но приведет свою противовоздушную оборону в повышенную готовность, чтобы исключить попадание ракет на российскую территорию, сообщил РИА Новости глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров.

Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» в Херсонской области, вблизи границы с Крымом, сообщил ранее представитель оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

«Все наши системы разведки, ПВО будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не попали случайные ракеты по нашей территории», — заявил сенатор.

По словам Озерова, Россия при этом не рассматривает эти стрельбы как угрозу, поскольку является «достаточно сильной в военном отношении державой, чтобы постоять за себя».

«И Украина, разумеется, понимает, что нарушение в любом виде границ России чревато очень серьёзными для них последствиями», — уверен глава комитета.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486740232

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