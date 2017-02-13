Россия применит в Донбассе авиацию, — украинский генерал

Россия применит в Донбассе авиацию и ракетное вооружение.

Об этом заявил экс-заместитель начальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, комментируя информацию о том, что Следственный комитет России обвинил Украину в применении тактических ракет «Точка-У» в Донбассе.

«Они у нас есть, но мы их не применяем», — поспешил он опровергнуть общеизвестные факты, в свою очередь обвинив Россию.

«Россияне все применяли новое там, за исключением ядерного оружия, также массированное ракетное оружие, массированную авиацию — еще не применяли. Шойгу уже сделал одно заявление. Сейчас эффективности с использованием наземных видов оружия, например, с применением массированного ракетного оружия — нет, потому что в последнее время наши дают отпор. И в серой зоне, согласно Минским соглашениям, наши войска занимают позиции. А преимущество у них, у россиян, как раз в этих видах», — отметил украинский генерал.

Читайте также: Украинские военные разведчики, пропавшие в ЛНР, подорвались на своей растяжке

По его словам, российские власти готовят международное сообщество к тому, что такое оружие будет использовано.