Россия применит в Донбассе авиацию, — украинский генерал
Россия применит в Донбассе авиацию и ракетное вооружение.
Об этом заявил экс-заместитель начальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, комментируя информацию о том, что Следственный комитет России обвинил Украину в применении тактических ракет «Точка-У» в Донбассе.
«Они у нас есть, но мы их не применяем», — поспешил он опровергнуть общеизвестные факты, в свою очередь обвинив Россию.
«Россияне все применяли новое там, за исключением ядерного оружия, также массированное ракетное оружие, массированную авиацию — еще не применяли. Шойгу уже сделал одно заявление. Сейчас эффективности с использованием наземных видов оружия, например, с применением массированного ракетного оружия — нет, потому что в последнее время наши дают отпор. И в серой зоне, согласно Минским соглашениям, наши войска занимают позиции. А преимущество у них, у россиян, как раз в этих видах», — отметил украинский генерал.
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По его словам, российские власти готовят международное сообщество к тому, что такое оружие будет использовано.
«Они готовят свой электорат и международный к тому, что будет применено это оружие. Шойгу вот сказал, что вдруг что-то произойдет, то они будут готовить массированную авиацию. А чтобы ее применять, нужно подготовиться. В связи с чем у них старый подход: им нужно обвинять в этом Вооруженные силы Украины», — резюмировал Романенко.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486996164