Россия приложит все усилия для укрепления сирийской армии, — эксперты

Россия будет принимать все необходимые меры по укреплению сирийской правительственной армии, в частности осуществлять поставки вооружений на льготной основе и обучать местных военнослужащих, однако борьба с боевиками на земле является задачей исключительной войск САР, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Так они прокомментировали слова президента Сирии Башара Асада, ранее заявившего в интервью РИА Новости, что действия ВКС РФ эффективны и достаточны для борьбы с террористами.

При этом он не исключил, что в случае значительного увеличения в Сирии числа террористов со всего мира может понадобиться российская военная помощь «на земле».

По словам члена общественного совета при Минобороны РФ, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, Россия оказывает и будет в дальнейшем оказывать всю необходимую военно-техническую поддержку правительственным сирийским войскам, а также наносить удары по боевикам с воздуха и моря.

При этом эксперт подчеркнул, что именно сирийская армия должна вести борьбу с экстремистами на своей территории.

«Разумеется, Россия сделает все необходимое для укрепления правительственной армии САР в формате поставок вооружений, обучения специалистов, предоставления в помощь наших военных советников, но боевые действия на земле — это задача армии Асада и он обязан решать её в полном объеме.

Военная помощь Сирии осуществляется нашими Воздушно-космическими силами и Военно-морским флотом», — отметил он.

В то же время, президент Академии Геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков выразил мнение, что у России при соответствующем обращении сирийского правительства есть ресурсы для того, чтобы начать сухопутную операцию в САР, однако этот вариант развития событий крайне нежелательный и пока не нужен.

«Хорошо, что сегодня такой необходимости (вводить Сухопутные войска в Сирию — ред.) у нас нет», — сказал он.

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