Россия превратит Каспий в магистраль до Индии (ФОТО)

В субботу премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года.

Соответствующий документ опубликован 11 ноября на сайте кабинета министров Российской Федерации.

О чем, собственно, речь.

В пояснительной записке к распоряжению премьер-министра отмечается, что главными целями данной стратегии являются укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение экономических связей со странами бассейна, а также «создание условий для развития данного региона Российской Федерации с помощью увеличения грузопотоков международной торговли».

По сути, это развитие истории с российской составляющей трансиранского «транспортного коридора» «Север — Юг» от Санкт-Петербурга до индийского Мумбаи (в девичестве — Бомбей, крупнейший индийский порт, если кто не в курсе).

Это и часть «мозаики», способной перевернуть всю картинку международной логистики и торговли, в том числе и их морской составляющей.

Если смотреть на происходящее с точки зрения географии и экономики, то все нынешние глобальные проекты на евразийской территории — от «китайского» Пояса шелкового пути до Северного морского пути — имеют одну очень простую и в то же время чудовищную по своей циклопической сложности задачу.

А именно: глобальное перераспределение «торговых путей» европейской и азиатской логистики и выведение их из-под контроля «морских» торговых цивилизаций англосаксонского мира.

Судите сами.

Сейчас вся трансъевроазиатская торговля идет кружным, но куда более дешевым путем через Суэцкий канал.

© РИА Новости / Рафаэль Даминов Суэцкий канал

И в ключевых транспортных узлах весьма жестко контролируется.

Причем контроль осуществляется с одного небольшого острова около ЕС и с материка, не имеющего никакого отношения ни к Европе, ни к Азии.

Финансовый центр — славный постколониальный Лондон.

«Силовая и политическая» поддержка плюс валютное регулирование — не менее славный город Вашингтон.

И именно в этом и есть суть российско-китайского логистического проекта: и мы, и китайские товарищи просто поняли, что конкурировать с «традиционными» транспортными маршрутами мы, увы, не в состоянии.

«Геополитические соперники» тоже не идиоты. И мы вряд ли даже совместно сумеем в краткосрочной исторической перспективе нарастить необходимое количество отличных ударных авианосных групп, сравнимых с американскими.

И уж тем более вряд ли сможем установить для развития своей морской торговли необходимый контроль над проливами и другими стратегически важными инфраструктурными объектами.

Ну и смысл тогда упираться, конкурировать с ними на их «исконной территории»?

Есть Северный морской путь, который банально проходит через территориальные воды Российской Федерации.

Есть трансъевразийский железнодорожный маршрут. Есть «коридор пояса Шелкового пути». И глупо было бы не приплюсовать сюда еще и российско-иранский «коридор «Север — Юг».

© РИА Новости / Сергей Субботин Конечный пункт на российской территории международного транспортного коридора «Север-Юг» — порт Оля Астраханской области

Да, это, безусловно, игра в долгую.

К тому же никто не претендует на установление новой гегемонии: региональный контроль, не более того. Китай вообще по природе своей терпелив, да и нам в сложившейся ситуации торопиться особо некуда.

Вот, в принципе, и все.

Ну, а внезапным плюсом — еще и дополнительные бонусы и прочие, пардон, ништяки.

«Реализация стратегии и выполнение ее показателей позволит к 2030 году обеспечить объемы экспорта зерна через порты Каспийского бассейна до семи миллионов тонн. Объемы грузопотока по прочим сухим грузам — до семи миллионов тонн. Привлечь российский туристический поток в Каспийский регион — до 30 тысяч человек в год; создать более двух тысяч новых рабочих мест», — указано в подписанном российским премьером документе.

Немного, казалось бы. Но инвестиции покроет — а главное, это все только начало. «Большая игра» началась не в этом веке и вряд ли в нем закончится.

И чтобы понять, насколько Россия со своими партнерами на материке уже перерисовала карту мира, достаточно обратиться к примеру любимой отечественным читателем Украины.

Украина, конечно, для нас очень важна: люди там не чужие, и мы следили, следим и будем следить за происходящим. Но экономические процессы, происходящие на этой несчастной территории, носят теперь уже исключительно локальный характер.

Ибо из всех схем глобальных транспортных потоков Украина — когда-то бывшая крупнейшим логистическим узлом СССР, имевшая самую протяженную в Советском Союзе сеть железных и автомобильных дорог и едва ли не самую обустроенную портовую инфраструктуру, — уже по факту исключена. Причем не столько «злыми русскими», сколько их вполне прагматичными соседями — как на востоке, так и на западе.

Потому что «южный коридор» пояса Шелкового пути проходит через Среднюю Азию и Казахстан, далее разделяясь на три направления: Каспий, Иран и Оренбург. С «северным сухопутным» еще проще: модернизированный БАМ, Транссиб, далее — объединение с Оренбургской веткой и на север, через Беларусь и Польшу в Германию или в Балтийские порты.

Коридор «Юг — Север» тоже в общем расписан: Мумбаи — Иран — Азербайджан, далее — Российская Федерация вплоть до города Санкт-Петербурга. И все, естественно, мимо недоговороспособной территории.

И ее газотранспортные потоки, о которых сейчас все так шумят, — это только небольшая вишенка на торте. Мир ведь куда больше.

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Дмитрий Лекух​​​