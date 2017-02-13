Россия предложила помощь США в связи с разрушением плотины в Калифорнии (ВИДЕО)

Российские специалисты водного хозяйства готовы оказать помощь США в связи с разрушением плотины, заявил РИА Новости начальник по связям с общественностью и СМИ «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш.

Немедленная эвакуация была объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса.

Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к «неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл». Власти Калифорнии рекомендовали эвакуировать из этой зоны почти 190 тысяч человек.