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Россия предложила помощь США в связи с разрушением плотины в Калифорнии (ВИДЕО)

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Россия предложила помощь США в связи с разрушением плотины в Калифорнии (ВИДЕО) | Русская весна

Российские специалисты водного хозяйства готовы оказать помощь США в связи с разрушением плотины, заявил РИА Новости начальник по связям с общественностью и СМИ «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш.

Немедленная эвакуация была объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса.

Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к «неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл». Власти Калифорнии рекомендовали эвакуировать из этой зоны почти 190 тысяч человек.

«Если есть необходимость, то российские специалисты смогут оказать необходимую помощь американским коллегам. Например, схожие консультации мы оказываем в рамках сотрудничества со странами юго-восточной Азии и ряда стран Африки», — сообщил Разбаш.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486992338

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