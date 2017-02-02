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Россия поставит в Китай 10 Су-35 в 2017 году

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Россия поставит в Китай 10 Су-35 в 2017 году | Русская весна

Вторая партия новейших российских истребителей Су-35 будет поставлена в Китай в этом году.

В 2016 г. РФ направила в КНР первые четыре истребителя, а оставшиеся 10 Поднебесная получит уже в 2018 г.

«Первые четыре машины были поставлены еще в конце прошлого года, а вторая партия из 10 самолетов будет поставлена заказчику в этом году», — цитирует ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

Контракт на поставку 24 истребителей Су-35 был подписан еще в ноябре 2015 г., а через год – в ноябре 2016 г. – стало известно о том, что Россия начала поставки.

Общая стоимость контрактов составляет не менее $2 млрд, при этом кроме самих истребителей Китай также закупил наземное оборудование и резервные двигатели.

Су-35 – новейший многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Он способен развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус – около 1,6 тыс. км. В вооружение входит 12 точек подвески для бомб и ракет, пушка калибра 30 мм. Также истребители оснащены комплектами бортовой электроники, включающими новые комплексы радиоэлектронной борьбы, фазированной антенной решеткой и двигателями с управляемым вектором тяги.

По данным авторитетного американского издания The National Interest, Су-35 – самое грозное российское оружие. Эксперты отмечают, что этот истребитель представляет экстремальную угрозу для большинства самолетов НАТО.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1486023322

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One thought on “Россия поставит в Китай 10 Су-35 в 2017 году

  • 03.02.2017 at 06:18
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    МОИ СТИХИ
    Моя Россия щедра просторна и любима.
    Желает быть тобой любима.
    Надежд твоих желанных свет.
    Трудов твоих и отношений добрых.
    Желает мне добра Россия.
    Здоровья много счастья.
    Любви большой любви прекрасной.
    Достатка много и добра.
    Всех благ земных и даже больше.
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    Всех благ тебе моя Россия.

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