Россия поставит Индии 200 вертолетов-Ка-226, 160 машин будут изготавливаться по лицензии в Индии, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В четверг вечером Путин принял Чемезова в Кремле.

«Также был подписан (в 2016 году) контракт на создание совместного производства вертолетов-Ка-226 с Индией. Мы должны поставить туда 200 вертолетов, 40 готовы», — сказал Чемезов.

В свою очередь, Путин поинтересовался стоимостью контракта. «Более миллиарда (долларов). Сорок машин будет готово, мы поставим. И 160 будет изготавливаться по лицензии на территории Индии», — отметил глава «Ростеха».

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