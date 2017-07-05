Россия поставит Египту оборудование для «Мистралей»

Россия заключит с Египтом контракты на поставку вертолетов Ка-52К и корабельных систем для «Мистралей».

Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Мы должны понимать, что корабли (купленные у Франции вертолетоносцы „Мистраль“ — прим. ред.) нужно еще дополнительно дооснастить системами для эксплуатации российских вертолетов. Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования», — отметил Михеев.

Он подчеркнул, что «Мистрали» уже вошли в состав ВМС Египта, поэтому Каир заинтересован подписать контракт как можно быстрее, чтобы корабли могли полноценно функционировать.

Ранее Россия выиграла тендер на поставку Египту вертолетов Ка-52К. Каир планирует разместить их на вертолетоносцах «Мистраль», купленных у Франции. Корабли были построены по российскому заказу, но так и не переданы Москве из-за обострения ситуации на Украине.

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