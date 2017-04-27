Россия помогает КНДР с ядерным оружием, — СМИ Японии

Японские СМИ заподозрили Россию в «оказании помощи ядерной программе Северной Кореи». Об этом сообщает Daily Star.

По словам журналиста Джейми Миклуйэт, СМИ Японии утверждают, что грузовое судно КНДР начало регулярное сообщение с Россией и «может использоваться для транспортировки ядерных боеголовок».

«России нельзя позволить поддерживать страны, обладающие оружием массового уничтожения и развивать экономическое сотрудничество с ними», — заявила японская газета Sankei Shimbun.

Отмечается, что взятый Россией политический курс «в корне отличается от курса Японии, США и Южной Кореи, которые предпринимают действия против растущей угрозы в восточной Азии».

Ранее официальный представитель Госдепа США Марк Тонер допустил, что у КНДР есть ракеты, способные достичь американской территории.

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