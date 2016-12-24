Россия первой поняла, что США можно игнорировать, — Bloomberg

Один из самых важных результатов правления президента Барака Обамы — ощущение того, что США больше не являются господствующей мировой державой. В новых реалиях Америку можно игнорировать, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский в колонке на сайте агентства.

В авангарде новой тенденции идет Россия: на уходящей неделе главы МИД РФ, Ирана и Турции встретились в Москве, чтобы обсудить планы по Сирии. США на встречу приглашены не были, отмечает журналист.

По итогам переговоров министры приняли заявление, согласно которому их страны готовы стать гарантами соглашения между сирийским правительством и оппозицией. В заявлении также отмечается, что все прочие страны, «влияющие на ситуацию в Сирии», могут присоединиться к этой инициативе.

По словам обозревателя, призывы такого рода — то, что США привыкли делать, когда на смену холодной войне пришел мир по-американски. Сегодня три страны ощутили, что у них достаточно сил, чтобы взять на себя руководящую роль в регионе, где действует, наверное, самая большая угроза для Запада — ИГИЛ*.

«Россия не против переговоров с США и неоднократно делала это, дискутируя с Америкой в Сирии. Но из этого ничего не вышло, в том числе из-за того, что в администрации Обамы никогда не было единства в вопросе того, стоит ли иметь дело с Путиным», — замечает Бершидский.

В своем недавнем выступлении глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что контакты сохраняются, но заметил, что каждый раз, когда Россия и США о чем-то договариваются, американцы «увиливают от уже достигнутых договоренностей» и начинают читать «лекции». В связи с этим Москва ищет обходные пути к другим ближневосточным игрокам с более понятным ей механизмом принятия решений.

«Турции, Саудовской Аравии и Катару необязательно предавать США, чтобы вести переговоры с Москвой самостоятельно. Но вместе с тем они не ощущают необходимости подключать Америку к обсуждению», — предполагает обозреватель.

Также стоит вспомнить Brexit, за который британская общественность проголосовала, игнорируя предостережения Вашингтона, добавляет он. Теперь правительство Британии — ключевого союзника США в Европе — продолжает игнорировать интересы Америки, сохраняя неопределенность в отношении будущего соглашения с ЕС.

Остальные члены союза в большинстве своем занимают менее проамериканские позиции, чем Соединенное Королевство, и влияние США в этом блоке идет на убыль.

Нарастающее стремление отстраниться от США, по мнению журналиста, является прямым результатом непоследовательности Обамы во внешней политике: он называет ее ценностно-ориентированной, однако большая часть мира не разделяет эти ценности, подозревает США в двуличии и обвиняет их в высокомерии.

Американские заявления такого рода требуют от Вашингтона готовности подкреплять заявленные принципы военной мощью. Но этого нет: например, на Ближнем Востоке Америка чередует резкость с робостью. Ситуация в Сирии убедила многих региональных лидеров в том, что Владимир Путин погружен в ситуацию глубже, поэтому является более весомым партнером.

«При Обаме возникло впечатление, что США — это страна, целиком и полностью сосредоточенная на собственных интересах.

Иногда они подаются как ценности, но США не желают прилагать больших усилий для их защиты. Америка умудряется выглядеть в глазах союзников одновременно пассивной и агрессивной», — замечает Бершидский.

* запрещенная в РФ террористическая группировка