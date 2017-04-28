Россия отправила в Интерпол запрос на розыск Яценюка, Украина возражает

Россия отправила в Интерпол материалы для международного розыска бывшего председателя правительства Украины Арсения Яценюка. Москва обвиняет политика в убийстве и участии в вооруженной банде на территории Чечни в ходе военной кампании против российских федеральных сил в середине 90-х годов.

Киев попросил Интерпол запретить России вести данное уголовное дело в отношении бывшего украинского премьер-министра.

Министерство внутренних дел Украины сообщило о получении копии обращения правоохранительных органов России в Генеральный секретариат Интерпола во французском городе Лион с запросом об объявлении в международный розыск бывшего украинского премьер-министра, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка.

В сообщении украинского правоохранительного ведомства указано, что целью розыска является арест политика и его дальнейшая экстрадиция в Россию.

В то же время МВД указывает, что данный запрос не является официальным объявлением Интерполом Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия уставу и правилам организации.

«20 апреля 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку. В письме министра изложены общеизвестные, более чем убедительные факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенности обвинений в адрес гражданина Украины Яценюка.

В частности, Арсен Аваков заверил генсека Интерпола в том, что Яценюк никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины», — утверждает полиция Украины.

Кроме того, в сообщении говорится, что Аваков «приводит общеизвестные факты, свидетельствующие о незаконности и политической мотивированности действий следственных органов и органов правосудия Российской Федерации».

Также Аваков заявил, что «правовая позиция российского правосудия, по имеющейся у МВД информации, базируется на показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в России граждан Украины».

«Такая оценка действий России по Яценюку является официальной публичной позицией государства Украины, в частности — позицией Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции Украины.

Минюст Украины официально обратился ко всем демократическим странам и Европейскому суду по правам человека с требованием воздержаться от признания решений, принятых российскими властями и судами относительно Яценюка», — отмечается в письме министра.

Также МВД выражает надежду, что Интерпол запретит России вести уголовное дело в отношении Яценюка.

«Министерство надеется, что Генеральный секретариат и Комиссия по контролю за файлами Интерпола примут во внимание позицию Украины и запретят использование возможностей и механизмов Интерпола для инспирированного российской стороной политического преследования Яценюка», — подытоживается в сообщении.

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Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной подтвердил отправку в Интерпол материалов для розыска Яценюка, сообщает РИА «Новости».

Яценюк был заочно арестован 27 марта 2017 года решением Ессентукского городского суда Ставропольского края.

В сообщении пресс-службы суда пояснялось, что политик обвиняется по статьям «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях».

В сообщении суда указывалась нумерация статей Уголовного кодекса РСФСР от 1960 года, который был заменен на нынешний свод уголовно наказуемых деяний в 1996 году. Такое обозначение статей применено в деле Яценюка потому, что ему предъявлены обвинения в преступлениях, которые он, по версии следствия, совершил в ходе первой чеченской кампании, продолжавшейся с 1994 по 1996 год.

«Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск. Срок исчислять с момента задержания обвиняемого на территории Российской Федерации или экстрадиции в Россию», — говорилось в тексте судебной инстанции.

«Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских политических деятелей, которых они люто ненавидят. В борьбе с Украиной Кремль готов задействовать любые методы», — написал в связи с этим сам политик на своей странице в фейсбуке.

Он охарактеризовал данное дело как «бред», но в то же время назвал это «продуманным сценарием».

«Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему „зверств Яценюка в Чечне“ на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий. Они ищут любой способ, чтобы противодействовать нам. И они — обречены. Никакого сомнения в том нет», — подытожил политик свой комментарий.

В сентябре 2015 года председатель СК России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете», что у ведомства есть данные об участии Арсения Яценюка в первой чеченской войне. По его словам, Яценюк был награжден наградой Джохара Дудаева «Честь нации» за уничтожение российских военных. Как считают в СК, Яценюк воевал в Чечне в составе карательного отряда «Арго», а затем «Викинг» под руководством Александра Музычко.

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