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Россия открыта к диалогу с адекватными украинскими политиками, — МИД

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Россия открыта к диалогу с адекватными украинскими политиками, — МИД | Русская весна

Москва открыта к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в комментарии в связи с 25-летием установления дипотношений с Украиной.

«В Москве открыты к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, готовы к восстановлению самых тесных взаимовыгодных связей с братским народом», — заявил Карасин.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486999094

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