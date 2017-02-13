Россия открыта к диалогу с адекватными украинскими политиками, — МИД

Москва открыта к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в комментарии в связи с 25-летием установления дипотношений с Украиной.

«В Москве открыты к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, готовы к восстановлению самых тесных взаимовыгодных связей с братским народом», — заявил Карасин.

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