Россия отказалась выдать Украине 12 экс-бойцов «Беркута»

Россия отказала Украине в экстрадиции 12 экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут» из-за того, что они получили российское гражданство, заявил начальник отдела спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Он сообщил, что в причастности к гибели людей во время массовых беспорядков в Киеве в феврале 2014 года подозревают 26 человек, которые входили в отряд «Беркут».

Пятеро из них сейчас находятся под стражей и над ними на Украине продолжается суд, еще 21 числится в розыске.

«Учитывая оперативные данные, что эти лица могут находиться на территории РФ, мы направили в Россию запросы об их экстрадиции, но на сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство РФ…

Они отказывают в экстрадиции, так как они являются гражданами России», — сказал Горбатюк, добавив, что еще по девяти лицам Генпрокуратура пока не получила ответ Москвы.