Россия отказалась обменять ядерное оружие на отмену санкций

Россия не будет вести диалог с США по вопросу ядерного оружия, а также не видит возможность для дипломатического урегулирования взаимных претензий.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружением МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что тема договора о ракетах средней и меньшей дальности носит «дискуссионный, если не конфронтационный характер».

Вашингтон традиционно обвиняет Россию в том, что нарушается договор от 1987 г., поскольку РФ продолжает разрабатывать и производить новые ракеты, дальность которых достигает 5,5 тыс. км.

При этом у Москвы также есть претензии к выполнению договора в США, но американская сторона все вопросы игнорирует.

Ранее президент США Дональд Трамп увязал вопрос отмены санкций с сокращением ядерного вооружения РФ. При этом он считает, что собственный ядерный потенциал Америка должна наращивать.

Очевидно, что Россия не будет обсуждать вопрос отмены санкций в таком ключе, особенно в условиях развертывания в Европе американской системы противоракетной обороны.

«Мы считаем, что одностороннее развертывание таких систем без учета интересов других стран — в первую очередь РФ — это дело не просто неконструктивное, но вредное и опасное. К сожалению, здесь какие-то дипломатические решения на сегодняшний день не просматриваются», — сказал Ульянов.

Он также отметил, что дипломатия в этом вопросе не работает, тогда как военно-технический ответ, над которых активно работают российские военные, показывает значительный прогресс.