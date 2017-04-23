Россия оставила США далеко позади в арктической гонке, — CNN

Россия, ведомая соображениями престижа и экономической выгоды, решительно покоряет Арктику. Недавно она открыла там очередную военную базу и теперь задумалась об освоении обширных запасов арктической нефти, сообщает CNN. В своём настойчивом стремлении утвердиться на Севере она обогнала США, которые не готовы направить в регион дополнительные ресурсы, чтобы сократить разрыв.

Владимир Путин, как известно, предпринял военные действия в Сирии, на Украине и в Грузии, но это не единственные места, куда он направлял свои войска. Теперь Россия нацелилась на покорение Арктики и, как отмечает корреспондент CNN Брайан Тодд, возможно, готовится к в буквальном смысле холодной войне.

На ледяных открытых всем ветрам просторах Арктики военные устремления Владимира Путина открыты для всеобщего обозрения. Окрашенная в цвета российского флага (российская военная база. — прим. ред.) получила название «трилистник» из-за своей треугольной формы.

Это новая крупная по площади военная база, способная вместить 150 солдат и принять военные самолёты.

Майкл Кофман, военный аналитик-специалист по России из Центра военно-морских исследований: Эта база во многом была построена с целью продемонстрировать статус России: в первую очередь, показать, что Россия — великая держава, а также напомнить, что она Арктическая держава.

Примчавшись в Арктику на массивном военно-транспортном самолёте, президент России недавно посетил базу. Путин показал, как пересекает ледник и пробивает лёд молотом.

Российским военнослужащим предстоит жить в тяжелейших условиях: развёртывание займёт 18 месяцев, которые они проведут при температуре значительно ниже нуля.

Майкл Кофман: Это привычные условия (для Арктики. — прим. ред.). Это один из регионов мира с наиболее суровыми условиями, возможно, даже самый неблагоприятный для жизни регион. Там настолько холодно, что жизнь в Арктике можно сравнить с жизнью на другой планете, где нет кислорода. Это одно из самых опасных и небезопасных мест для проведения операций.

Однако российские военнослужащие гордятся своей способностью работать в условиях лютого холода. Они даже проводят подготовку с оленями.

Большая часть базы тщательно засекречена, тем не менее представители вооружённых сил России предлагают виртуальный тур по отдельным помещениям.

(Строительство базы. — прим. ред.) вписывается в план Путина по господству в Арктике. Запасы нефти и газа в Арктике, на которые Путин имеет виды, огромны.

По словам экспертов, ценность этих запасов может достигать десятков триллионов долларов. Если глобальное потепление не прекратится, получить доступ к этим запасам будет легче.

Майкл Кофман: Он (Владимир Путин. — прим. ред.) в определённой мере полагает, что в будущем между державами начнётся борьба за контроль над (арктическими ресурсами. — прим. ред.), будет высокая конкуренция в области экономики, в области торговли. По мнению России, осваивать Арктику очень нелегко, чтобы утвердиться там потребуется немало времени, поэтому Москва хочет первой начать укрепление присутствия в регионе.

Путин настойчиво утверждается в регионе. Он даже распорядился установить на дне Северного-Ледовитого океана российский флаг. У России в Арктике гораздо больше военных баз, чем у США; и в десятки раз больше ледоколов — возможно, порядка 40.

А сколько у нас (США. — прим. ред.) ледоколов?

Генерал Лори Робертсон, командир Северного командования вооружённых сил США: Полагаю, один.

Один с половиной.

Генерал Лори Робертсон: Ну, хорошо, полтора.

Стремительное покорение Арктики Россией, которая оставила позади США, аналитики считают одним из проявлений смелых устремлений Путина, которое заставляет задуматься.

Хезер Конли, Центр стратегических и международных исследований: Для Владимира Путина освоение Арктики — вопрос престижа. Этот проект показывает российскую историю и величие России. Россия может покорить всё, что угодно. Она может водрузить флаг на северном полюсе, построить военный объект, возобладать над силами природы.

Брайан Тодд, корреспондент CNN: Члены конгресса и сторонние аналитики настойчиво призывают администрацию Трампа сократить разрыв (в освоении Арктики. — прим.ред.) с Владимиром Путиным и укрепить присутствие США в Арктике. Собираются ли они это сделать?

Мы поинтересовались у чиновников в Белом доме, в Пентагоне, в Северном командовании и в береговой охране, нет ли у них конкретных планов направить на освоение Арктики дополнительные ресурсы. Ответа мы не получили.

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