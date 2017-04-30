Россия обвинила США в нарушении Договора о ракетах средней и малой дальности

США дают заведомо неверную информацию о якобы выполнении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), размещение в Румынии и Польше комплексов ПРО, способных нести «Томагавки», — грубейшее нарушение обязательств по этому договору, заявляют в МИД России.

«Вашингтон дает заведомо неверную информацию о своем „выполнении” обязательств по ДРСМД. Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьезные озабоченности, имеющие прямое отношение к выполнению американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — говорится в комментарии ведомства в связи с опубликованием очередного доклада госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

«США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют разместить на такой же базе в Польше наземные противоракетные комплексы „Иджис Эшор”, в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности „Томагавк”, — подчеркивают в МИД РФ. — Неоспоримым фактом является то, что это — грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД».

«Что касается нашей озабоченности, связанной с размещением на суше американских пусковых ракетных установок, то после того, как мы ее впервые озвучили в 2014 году, США, вместо хотя бы попытки решения этой проблемы, в ответ развернули кампанию по публичному, абсолютно голословному обвинению России в нарушении ДРСМД: якобы наша страна производит и испытывает запрещенные по Договору крылатые ракеты наземного базирования», — добавили в дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон не представил никаких доказательств нарушения Россией ДРСМД.

«Никакой аргументации, способной подкрепить выдвигаемые в наш адрес претензии, так и не предъявлено. Переданная американской стороной „информация”, якобы позволяющая определить, о чем идет речь, на деле представляет собой отрывочные фрагментарные сигналы, никак не проясняющие, на чем все-таки основаны несостоятельные американские озабоченности», — отметили на Смоленской площади.

Как заключили в ведомстве, «вызывает серьезную озабоченность, что представители ряда американских ведомств используют подобную „фактологию” в качестве предлога для раскрутки очередной кампании относительно возможного применения „ответных мер” в отношении России».

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