Россия обошла Турцию по индексу туристической привлекательности. Об этом свидетельствуют данные авторитетного мирового рейтинга конкурентоспособности стран на рынке путешествий и туризма, который раз в два года составляют эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В общем зачете 2017 года (прошлый рейтинг составлялся в 2015-м) Россия получила 4,15 балла, что позволило ей занять 43-е место и опередить Турцию, оказавшуюся на 44-й позиции.

Россия опередила такие «столпы» мирового туризма, как Египет (74 место), Черногория (72 место), Шри Ланка (64 место), Израиль (61 место), Кипр (52 место).

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: Испания (5,43 балла), Франция (5,32), Германия (5,28).

«Незалежная» оказалась в мировом рейтинге на 45 позиций ниже, чем «страна-агрессор», и располагается на 88-ой строчке.

Читайте также: Украину признали одной из самых опасных стран мира

«Антилидерами» рейтинга — странами, позиции которых значительно ухудшились — оказались Кипр (минус 16 позиций), Финляндия и Барбадос (минус 11 строк) и Намибия (минус 12 строк).

Из стран бывшего СССР наиболее привлекательной для туристов остается Эстония, удерживающая 37 место с результатом 4,23 балла (всего на 0,08 баллов выше России).

Рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности путешествий и туризма составляется на основе комбинации данных из общедоступных источников и информации от международных организаций и экспертов в области путешествий и туризма. В целом можно говорить, об использовании десятков критериев.

Эксперты отмечают, что туристические предложения в России становятся значительно более конкурентоспособными по цене благодаря значительному снижению курса рубля, но в первую очередь важны «богатые природные и культурные ресурсы» России (25-е место), возможности для деловых путешествий (также 25-е — выше, чем в Греции, Австрии, Швеции, Чехии).

Благоприятно оценивают эксперты также телекоммуникационную инфраструктуру и инфраструктуру воздушного транспорта РФ (22-ая строчка, выше Китая, Катара и Австрии, которые давно специализируются на стыковочных перелетах).

Хуже обстоит дело с инфраструктурой наземного и водного транспорта и все ещё «низким уровень международной открытости, в частности в области визовых требований для туристов из других стран».

Сильно подпортила результаты России оценка экспертами такого критерия, как безопасность для туристов, по нему Россия заняла только 109 место, на что явно повлияли стойкие западные стереотипы.

Очень высокое место Россия заняла по критерию «Здоровье и гигиена», получив 5 место в мире и уступив только Германии, Литве, Австрии и Бельгии.

Как было сказано выше, эксперты оценили и «ценовую конкурентоспособность», присудив здесь России 11 место.

В то время, как многие россияне всё ещё подразумевают под туризмом исключительно возможность погреться на пляжах, в мире господствуют другие тенденции и здесь Россия ценится высоко: прирост въездного туризма в Россию за прошлый год составил 7%.

Как сообщил в марте этого года министр культуры России Владимир Мединский, в 2016 году туризм обеспечил 3,4% ВВП РФ, показатель, казавшийся недостижимым еще несколько лет назад. И это лишь треть от целевого показателя в 10%, обозначенного президентом Владимиром Путиным. И внутренний, и въездной турпотоки в России уверенно растут.

Читайте также: Зрада: Крым никогда не был украинским, — Бжезинский