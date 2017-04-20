Россия никогда не присоединится к американской коалиции в Сирии, — источник

Россия никогда не присоединится к международной антитеррористической коалиции по Сирии под эгидой США, несмотря на периодически поступающие предложения от западных политиков.

Такое однозначное решение Москвы связано прежде всего с тем, что действия коалиции — нелегитимны. Об этом «Известиям» рассказали сразу два источника в российских дипломатических кругах. При этом, по словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, эффективная международная коалиция нужна и России, и Западу, но для ее создания должны быть выполнены определенные условия.

Недавно глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал Россию «выбрать правильную сторону» и вместе бороться с терроризмом в Сирии. Однако Москва, которая многократно подчеркивала необходимость широкого альянса для противостояния исламистам, не собирается перешагивать порог западного антитеррористического «клуба».

Проблема американской коалиции в том, что ее действия не подкреплены официальным разрешением сирийских властей на проведение операций на своей территории. Кроме того, нет и соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.

Таким образом, Москва, имеющая запрос официального Дамаска на помощь в борьбе с террористами в Сирии, не сможет присоединиться к международной коалиции, деятельность которой идет вразрез с международным правом. Эта тема обсуждалась и на прошедшей недавно в Москве встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Москва никогда не пойдет в коалицию под эгидой США. Мы это объясняли нашим партнерам на закрытых встречах. Аргументируем это тем, что их действия в Сирии нелегитимны.

Нам действительно предлагали присоединиться к ним, но главным условием было председательство Вашингтона по вопросу антитеррористической борьбы. На это мы также пойти не готовы, — сообщил дипломатический источник «Известий». — Если когда-нибудь коалиция получит резолюцию Совбеза на деятельность в Сирии, мы рассмотрим вопрос, но это уже будет совершенно другое образование».

Москва никогда не скрывала своего желания объединить усилия с Западом в борьбе с ИГИЛ*. Президент РФ Владимир Путин еще в 2014 году на Генассамблее ООН заявил, что широкая международная коалиция необходима. Другое дело, что действовать она должна в правовых рамках.

Как рассказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, сценарий создания коалиции Запада и России по борьбе с терроризмом существует «и крайне желателен». Ведь объединение усилий позволит эффективнее решать задачи антитеррористических сил.

«Для этого требуется одно условие: у коалиции должна быть четко обозначенная цель — подавление терроризма на территории Сирии. И не должно быть никаких вторых, третьих и десятых скрытых задач.

Западная коалиция не скрывает, что для нее подавление терроризма на территории Сирии лишь одна из целей, а вторая — смена власти в этой стране. В такой коалиции Россия участвовать не может и не будет.

Как только наши коллеги сообщат, что снимают с повестки дня вопрос вмешательства во внутренние дела Сирии, и начнут заниматься вместе с сирийскими властями в рамках правового поля решением проблемы терроризма, с нашей стороны никаких преград для взаимодействия не будет», — пояснил сенатор.

Политик напомнил, что цель сместить президента Сирии Башара Асада Запад провозгласил до того, как территорию этой страны частично захватили террористы. Это спровоцировало внутрисирийский конфликт, а экстремистские группировки этим воспользовались. Поэтому, считает Константин Косачев, ответственность за случившееся несет в первую очередь Запад. Сенатор добавил, что в любом случае возможная коалиция должна иметь правовой мандат на свою деятельность.

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Из-за различия подходов к решению проблемы попытки договориться о совместной борьбе с исламистами в Сирии пока не увенчались успехом. И Россия, и Запад заявляют, что сотрудничество ускорило бы процесс разгрома террористов. Однако США и союзники отказываются снимать с повестки дня уход Башара Асада, хотя и понимают, что при таком раскладе получить одобрение СБ ООН на деятельность в Сирии невозможно.

При этом Москве одобрение Совбеза не требуется, поскольку российская сторона действует в Сирии по просьбе Дамаска. Поэтому России остается только ждать, когда на Западе наконец откажутся от вмешательства во внутренние сирийские дела. Но пока новости из-за океана и Европы говорят о том, что западный курс вряд ли будет скорректирован в ближайшее время.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация