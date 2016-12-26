Россия не согласится с возвращением Донбасса Украине при ее нынешней власти, — эксперт

Россия никогда не согласится с возвращением Донбасса Украине, пока в Киеве у власти остаются люди, считающие жителей Донецка и Луганска «неполноценными».

Такую точку зрения озвучил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе в ТАСС, посвященном итогам минского процесса в 2016 году и перспективам на 2017 год.

«Россия никогда не согласится с возвращением Донбасса на Украину, пока у власти в Киеве сборная солянка фашистов, националистов и просто сумасшедших людей типа министра культуры, считающего жителей Донецка и Луганска „генетически неполноценными”», — сказал он.

Что касается выборов в Донбассе, то нынешняя киевская власть их боится и делает все, чтобы максимально оттянуть этот процесс, считает Чеснаков.

«Порошенко панически боится проведения местных выборов в Донбассе. Поскольку эти выборы должны пройти под контролем ОБСЕ, то никто не сможет оспорить их результаты, — отметил эксперт. — Президент Украины знает, что Украина эти выборы неизбежно проиграет».

«Аргументов много: вспомните выборы в Мариуполе в прошлом году, об этом говорят и данные всех соцопросов в ДНР и ЛНР в течение двух лет», — констатировал он. Поэтому, по словам Чеснакова, Киев тормозит любое продвижение к миру. «Поэтому вбрасываются идиотские варианты назначения губернаторами в Луганск и Донецк (Юрия) Бойко (Оппозиционный блок) и (бизнесмена Рината) Ахметова. Киев хочет не мытьем, так катанием отказаться от выборов, апеллируя к якобы наличию новых „альтернатив“, на самом деле не существует никаких альтернатив Минским соглашениям, в особенности их политическим пунктам», — подчеркнул эксперт.

Нестабильное государство

Чеснаков также отметил, что сегодня Украина «представляет по своему территориальному устройству и политической организации нестабильное государство». «Она неизбежно будет меняться, внутри нее будут появляться новые субъекты типа Надежды Савченко. Их влияние на переговорный процесс будет нарастать», — отмечает эксперт.

Будут, по его словам, меняться и внешние обстоятельства. «Выборы в ряде западных стран показывают тренд на налаживание прагматичных отношений с Россией. Речь идет о новых администрациях в США, Молдавии, в будущем — Франции. Даже Грузия меняется», — считает Чеснаков.

Эксперт также напомнил о трудностях, с которыми Киев столкнулся «на пути в Европу». «Показательны и евроинтеграционные страдания Украины. Поправкой о невозможности в будущем войти в ЕС Украине продемонстрировали ее настоящее место — страны второго, если не третьего сорта», — сказал директор центра.

В этой ситуации, полагает эксперт, Россия «должна быть готова к дальнейшему мониторингу ситуации в политической и экономической сферах» Украины. «Россия будет, по всей видимости, ждать, когда Украина получит новый политический мандат, — заключил Чеснаков. — Когда она его получит, тогда можно будет говорить о дальнейших переговорах».

Нынешние власти на Украине не смогут вернуть Донбасс

Украина не сможет обеспечить интеграцию Донбасса. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин на состоявшемся в ТАСС круглом столе, посвященном итогам минского процесса в 2016 году и перспективам на 2017 год.

«Пока сохраняется в Киеве нынешний режим, продвижения не будет, и Донбасс не вернется на Украину. Украина в ее нынешнем виде не сможет обеспечить условия для возвращения Донбасса», — считает Лейбин.

Действия нынешней власти, по его словам, являются, по сути, антиукраинскими, они противоречат чаяниям населения страны. «Само правительство сейчас занимает антиукраинскую позицию», — заявил эксперт. Об этом свидетельствуют, в частности, и недавняя «бессмысленная провокация в Дебальцево», в результате которой погибли украинские солдаты, и проводимая киевским режимом «антинародная проолигархическая экономическая политика».

«Режим непопулярен. Об этом говорят все социологические опросы. Поэтому, когда Киев не выполняет минские соглашения, он не выражает интересы украинского народа», — подчеркнул эксперт.

Лейбин обратил также внимание на то, что власти Украины не останавливаются перед вооруженными провокациями в Донбассе, которые могут вновь привести к полномасштабным боевым действиям.