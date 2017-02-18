Россия не отдаст ни Крым, ни Курилы — но поладит с Западом, — польский историк

Перезагрузка в американо-российских отношениях, конечно же, наступит, вопрос только в том, какова будет цена, уверен польский историк Анджей Запаловский.

В интервью изданию Nasz Dziennik он отметил, что Дональд Трамп уже начал вести торг, чтобы получить максимум возможного в обмен на ряд уступок Москве.

«Президент Дональд Трамп начал вести торги в отношениях с Россией. Этот торг касается интересов Соединённых Штатов — и не только на Украине, но также в более широком смысле, более глобально.

Можно предположить, что в кругах, близких к американской администрации, наступил определённый перелом настроений из-за того, что России слишком легко простили её прежние действия.

Перезагрузка в американо-российских отношениях, конечно же, наступит, вопрос только в том, какова будет цена.

Можно сказать, что игра продолжается и основывается на получении лучших стратегических позиций», — заявил в интервью изданию Nasz Dziennik польский историк Анджей Запаловский.

Дональд Трамп также должен иметь по многим вопросам поддержку конгресса и американского сената, в котором доминируют республиканцы, включая так называемых ястребов, которые в отношениях с Россией предпочитают политику принуждения её к определённым действиям.

Генерал Майкл Флинн и его прежнее сотрудничество с российской администрацией было для этого лагеря совершенно неприемлемым, подчеркнул он.

В интервью историк также выразил мнение, что Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме. Можно быть уверенным в том, что Россия не отдаст Крым Украине, также как она не отдаст Японии Курильские острова. В повестке переговоров, скорее всего, фигурирует вопрос Ирана и сотрудничества Москвы с Тегераном, а более того — вопрос Сирии и, конечно же, власти в Киеве.

Косвенно в пакете переговоров есть и политический статус Донбасса.

«Я думаю, что сейчас шаг за Россией, которая инициирует референдум в Донбассе по вопросу самоопределения этого региона», — подчеркнул он.

Отдав Крым Украине, Россия создала бы прецедент в своей политике, прецедент в виде отказа от части своей территории, которую она признаёт частью своего государства. В такой ситуации какая-либо уступка привела бы к ужасным последствиям для нынешней власти в Москве. Не говоря уже о стратегической и военной роли, которую играет Крымский полуостров.

Так или иначе о возвращении Крыма Украине можно говорить в рамках политических дебатов, но все стороны прекрасно отдают себе отчет в том, что исполнение этого постулата нереально.

В этом плане у президента Трампа немного времени, потому что семимильными шагами приближаются выборы в Голландии и Франции. Возможная победа в этих странах правых, которые заявляют, что Крым — это Россия, может изменить позицию, которую занимают США.

В такой ситуации иную позицию Вашингтона нельзя будет сохранить в длительной перспективе, потому что США должны нейтрализовать Россию в сотрудничестве с Китаем.

«Я думаю, что в американо-российских взаимоотношениях будет иметь место изменяющаяся амплитуда настроений», — отметил Запаловский.

У США имеются глобальные интересы, а у европейских стран — региональные. В этом заключается вся разница. Следовательно, здесь больше областей для сотрудничества. Более того, нет однородной политики в отношении Москвы.

Приближающийся избирательный цикл в европейских странах и необходимость считаться с электоратом, который несёт потери из-за санкций, введённых в отношении России, требуют определённых действий.

«Вопрос звучит следующим образом: „Волнует ли среднестатистического француза или голландца, в чьих руках находится Крым?“ Общество этих стран интересует прежде всего экономическое состояние собственной страны», — объяснил историк.

Следует задуматься и ответить себе на вопрос: ситуация на Украине зависит только от России? Ведь на Украине свои интересы реализуют несколько государств. Более того, если включить разрушенный военными действиями Донбасс в состав Украины, кто бы тогда был в состоянии восстановить эту территорию.

Могло бы себе это позволить украинское государство, которое всё быстрее приближается к банкротству? Ситуация выглядит следующим образом: все «сражаются» за Украину, тем временем в её экономике продолжается спад. Надо всё время помнить, что это большая страна с совершенно разрушенной инфраструктурой.

К тому же это страна, в которой столько же жителей, сколько в Венгрии, Чехии и Словакии, вместе взятых, резюмировал автор в интервью изданию Nasz Dziennik.