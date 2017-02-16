Россия не намерена ввязываться в конфликт с США

Деструктивный подход Соединённых Штатов к отношениям с Россией не стал камнем преткновения для российской стороны. В Москве по-прежнему рассчитывают на деловой диалог и сотрудничество по вопросам решения общих проблем.

«Мы надеемся на то, что рано или поздно начнется процесс выстраивания нормальных деловых отношений с Вашингтоном, и в данный момент мы ориентируемся на это. А проблем очень много, и мы теряем время, не решая эти проблемы, причем многие проблемы носят такой характер, что в одиночку ни Соединенные Штаты, ни Российская Федерация их эффективно решать не могут», – заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Надо отметить, что буквально перед вступлением Дональда Трампа в должность президента уходящая администрация напоследок успела наломать дров. Выслали наших послов из страны, ввели новые санкции, создали множество препятствий для будущей администрации на пути налаживания двухстороннего взаимодействия. Заданный тон продолжается и сейчас, команда Трампа все ещё не утверждена, демократы малюют новые антироссийские резолюции, пытаясь связать президента по рукам и ногам.

Наверное, когда Трамп заявлял о намерении улучшить российско-американские отношения, он не учёл того, что прежде ему ещё предстоит побороться за это на собственной территории. Действия американского истеблишмента понижают кредит доверия населения к избранному президенту, его дискредитируют и осуждают, хотя тот ещё ничего и не сделал в выбранном направлении.

Продолжается охота на россиян американскими спецслужбами: наших сограждан задерживают за пределами РФ и экстрадируют в Америку, где те получают серьёзные сроки, если у правоохранительных органов США якобы имеются для этого основания. Министр обороны США Джеймс Меттис на саммите НАТО высказался о необходимости диалога с Россией с позиции силы. Очевидно, что это не самый благоприятный фон для диалога, для поисков компромисса и совместного решения многих проблем.

Но в Москве не отвечают злом на зло ещё с поры вышеупомянутых высланных из США послов, по-прежнему настаивая на необходимости двухстороннего сотрудничества, открытого и честного диалога. Украина, Сирия, международный терроризм – головной боли хватает, чтобы, собрав волю в кулак, научиться вместе находить ответы, а не перетасовывать каждый раз карты в пользу мирового гегемона.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/17222/-