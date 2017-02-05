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Россия может улучшить отношения с США, если будет восстановлено доверие, — Лавров

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Россия может улучшить отношения с США, если будет восстановлено доверие, — Лавров | Русская весна

Россия готова сделать необходимые шаги для улучшения отношений с США при условии восстановления доверия, равноправного диалога и принятия совместных решений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом постепенное снятие санкций против России неприемлемо и «не зависит» от неё, подчеркнул политик.

«Россия готова внести свой вклад в улучшение отношений с США», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Особенно эффективно сотрудничество между обеими странами может развиваться в сфере борьбы с терроризмом, отметил политик.

Также Лавров высоко оценил своего австрийского коллегу Себастьяна Курца, возглавляющего в этом году ОБСЕ.

«Главной задачей в этом году должно стать восстановление доверия, возможностей равноправного диалога и принятие общих решений в сфере безопасности.

Внутриукраинский конфликт должен быть решён в форме диалога между участниками — Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул Лавров.

При этом Лавров отверг предложение Себастьяна Курца о «постепенном снятии санкций».

«Не мы начали политику санкций, и от нас не зависит их снятие», — резюмировал глава российского МИДа.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486284982

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