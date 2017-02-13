Россия может столкнуться с дефицитом пшеницы для производства хлеба

Информационное агентство RAMBLER NEWS SERVICE за 13 февраля

Дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба.

Источник: AP 2016

Несмотря на рекордный урожай пшеницы, в России есть дефицит высококачественной пшеницы для производства хлеба, качество хлебобулочных изделий падает, а количество фальсификата в отрасли растет.

Об этом говорится в материалах к совещанию «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ», которое проходит в понедельник в Совете Федерации.

Высокий урожай неизбежно привёл к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России.

материалы к совещанию в СФ

В текущем году Россия собрала рекордный урожай пшеницы — 73,3 млн тонн. Но в нем наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов пшеницы.

Если пять лет назад 50% урожая приходилось на пшеницу 3-го класса, то в этом году — всего 24,5%, причём значительная часть этой пшеницы уходит на экспорт.

Доля пшеницы 4-го класса, наоборот, выросла и составила 32 млн тонн, 5-го класса — 21 млн тонн.

Дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба.

«По данным Росстата и некоторых экспертов хлебопекарного рынка, несмотря на растущие показатели производства зерна, для производства хлеба в самом массовом сегменте используется зерно плохого качества. А объём и динамика хлебопекарных “улучшителей” и хлебных смесей в РФ также являются косвенным доказательством падения качества хлебобулочных изделий и роста фальсификата в отрасли», — говорится в материалах.

Призыв стимулировать экспорт при текущей стоимости зерна на мировом рынке приводит к тому, что производители фактически вынуждены продавать зерно ниже себестоимости.

«В этом случае государственные субсидии практически субсидируют не отечественное сельское хозяйство, а низкую цену на зерно для стран-экспортёров», — отмечатся в материалах Совфеда.

13 февраля, 12:40 потребительские рынки

Минсельхоз заявил об ухудшении качества зерна в России

Качество зерна в России ухудшилось из-за отсутствия подхода фундаментальной науки к производству зерна. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко на совещании в Совете Федерации.

«Мы должны обратить внимание, констатируем факт сегодня: качество зерна ухудшилось. Должна работать фундаментальная наука», — заявил Громыко.

По его словам, сейчас существует серьезное расхождение в подходах к производству качественного зерна, поскольку после реформирования Академии наук Минсельхоз оказался в последние годы без фундаментальной науки по многим направлениям, в том числе по определению качества зерна и продуктов его переработки. «Мы пытаемся участвовать в формировании баланса, но это не всегда полномочия Минсельхоза», — отметил он.

«С момента исчезновения хлебной инспекции мы видим скатывание вниз по этим показателям, а именно качество производства зерна. Либерализация и демократия в подходах к производству не принесли желаемого результата. Бизнес выбирает то, что можно продать — продается четверка (4-й класс пшеницы. — RNS) и слава Богу», — отметил Громыко.

По его словам, сейчас у крестьян нет «больших стимулов» производить высококачественное зерно, поэтому стимулы должны появиться у государства.

«Мы должны изменить подход к качеству производимой продукции, не важно, зерно или мясо», — заявил замминистра. Он также обратил внимание на проблему лоббирования улучшителей и заменителей зерна. «Пора определиться России, как с ГМО: мы за или против», — сказал он.



Вот до чего понты довели. И СССР и царскую Россию он видители обогнал. Вот только только муку стали покупать по 70 рублей пакет, что в том году мы покупали за 38.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109386/17182/-