Россия 

Россия может столкнуться с дефицитом пшеницы для производства хлеба

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Информационное агентство RAMBLER NEWS SERVICE за 13 февраля

 

Дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба.
Источник: AP 2016
 Несмотря на рекордный урожай пшеницы, в России есть дефицит высококачественной пшеницы для производства хлеба, качество хлебобулочных изделий падает, а количество фальсификата в отрасли растет.
 Об этом говорится в материалах к совещанию «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ», которое проходит в понедельник в Совете Федерации.
 Высокий урожай неизбежно привёл к дефициту качественного зерна, в частности, продовольственной пшеницы 3-го класса, являющейся одной из важнейших зерновых культур для производства массовых сортов хлеба в России.   

 материалы к совещанию в СФ
 В текущем году Россия собрала рекордный урожай пшеницы — 73,3 млн тонн. Но в нем наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов пшеницы.
 Если пять лет назад 50% урожая приходилось на пшеницу 3-го класса, то в этом году — всего 24,5%, причём значительная часть этой пшеницы уходит на экспорт.
Доля пшеницы 4-го класса, наоборот, выросла и составила 32 млн тонн, 5-го класса — 21 млн тонн.
 Дефицит качественной пшеницы сказывается на качестве хлеба.
 «По данным Росстата и некоторых экспертов хлебопекарного рынка, несмотря на растущие показатели производства зерна, для производства хлеба в самом массовом сегменте используется зерно плохого качества. А объём и динамика хлебопекарных “улучшителей” и хлебных смесей в РФ также являются косвенным доказательством падения качества хлебобулочных изделий и роста фальсификата в отрасли», — говорится в материалах.
 Призыв стимулировать экспорт при текущей стоимости зерна на мировом рынке приводит к тому, что производители фактически вынуждены продавать зерно ниже себестоимости.
 «В этом случае государственные субсидии практически субсидируют не отечественное сельское хозяйство, а низкую цену на зерно для стран-экспортёров», — отмечатся в материалах Совфеда.
 13 февраля, 12:40  потребительские рынки
Минсельхоз заявил об ухудшении качества зерна в России
 Качество зерна в России ухудшилось из-за отсутствия подхода фундаментальной науки к производству зерна. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко на совещании в Совете Федерации.
 «Мы должны обратить внимание, констатируем факт сегодня: качество зерна ухудшилось. Должна работать фундаментальная наука», — заявил Громыко.
 По его словам, сейчас существует серьезное расхождение в подходах к производству качественного зерна, поскольку после реформирования Академии наук Минсельхоз оказался в последние годы без фундаментальной науки по многим направлениям, в том числе по определению качества зерна и продуктов его переработки. «Мы пытаемся участвовать в формировании баланса, но это не всегда полномочия Минсельхоза», — отметил он.
 «С момента исчезновения хлебной инспекции мы видим скатывание вниз по этим показателям, а именно качество производства зерна. Либерализация и демократия в подходах к производству не принесли желаемого результата. Бизнес выбирает то, что можно продать — продается четверка (4-й класс пшеницы. — RNS) и слава Богу», — отметил Громыко.
 По его словам, сейчас у крестьян нет «больших стимулов» производить высококачественное зерно, поэтому стимулы должны появиться у государства.
 «Мы должны изменить подход к качеству производимой продукции, не важно, зерно или мясо», — заявил замминистра. Он также обратил внимание на проблему лоббирования улучшителей и заменителей зерна. «Пора определиться России, как с ГМО: мы за или против», — сказал он.
 

Вот до чего понты довели. И СССР и царскую Россию он видители обогнал. Вот только только муку стали покупать по 70 рублей пакет, что в том году мы покупали за 38.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109386/17182/-

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