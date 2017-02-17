Россия: итоги кризисного 2016 года

Мало кто понимает, что Мир накрывает классический для капиталистической системы хозяйствования глобальный кризис перепроизводства товаров и денег. Отсюда и устойчивое падение цен на энергоресурсы, и падение товарооборота до уровня рецессии [http://expert.ru/2015/11/11/mi…

Чтобы оживить экономику Европейские Банки предлагают кредиты почти под нулевой процент — тебе как бы говорят: «Возьми денег, и делай хоть что-нибудь!». Но что «делать», когда в цивилизованном мире есть всё и в избытке, разве что выпустить какой-нибудь супер-айфон?

Перепроизводство влечет и рост безработицы, порою очень высокую, часто и в скрытой форме неполного рабочего дня. Но этих «выброшенных на обочину жизни» людей можно подкормить, чтобы не бузили, а на страны 3-го мира не обращать внимания в силу ничтожной емкости их рынка…

Но это не надолго — жаждущих побузить с каждым годом будет все больше и больше, да и миграционные потоки из стран 3-го мира будут только нарастать. Так что на горизонте либо большой бунт, либо большая война, и к этому Россия вполне успешно готовится

Россия, как и все нефте-газодобывающие страны мира, третий год живет при более чем двукратном падение цен на энергоресурсы. Цены сильно упали и на другую продукцию, включая и высокотехнологическую. При этом, Россия под санкциями, не позволяющие ей воспользоваться дешевыми Западными кредитами. Однако итоги 2016 года не могут не радовать. Итак:

_Положительное сальдо торгового баланса России в 2016 году составило $103,9 млрд, о чем говорят данные Федеральной таможенной службы России.

Согласитесь, что тот, кто продает много больше, чем покупает, тот становится только богаче и богаче. Пусть не так быстро, как бы хотелось россиянам. И стран с положительным торговыи балансом немного — даже США в минусе на $44.3 млрд.

И не надо думать, что хороший торговый баланс обязан только экспорту нефти и газа: за 2016 год было экспортировано нефти всего на $73,68 млрд, газа на $31,28 млрд, тогда как несырьевой неэнергетический экспорт составил $109,1 млрд. Прошу обратить внимание на то, что НЕсырьевой и НЕэнергетический экспорт уже превысил совокупный экспорт от нефти и газа.

_Избыток валюты на российском рынке влечет укрепление рубля — курс рубля к доллару уже ниже 60, хотя оптимальное его значение для экономики России должно быть на уровне 66.5. Именно поэтому Минэкономразвития вместе с ЦБ начали скупку долларов, всего до $100 миллионов в день, чтобы резким ростом рублевой массы не подтолкнуть рост инфляции.

Подчеркнем, что высокий курс обеспечивает не только высокие доходы экспортеров, но и поддерживает российского производителя в конкурентной борьбе с дешевым импортом на внутреннем рынке.

_Резкий рост уровня инфляции в 2014 году, вызванный двукратной девальвацией рубля, за два года опустился до вполне приемлемого по итогам 2016 года уровня 5.4%. Если тенденция снижения инфляции до 4% сохранится в первом квартале, то ЦБ уверенно понизит ключевую ставку до < 8%.

В этой связи не могу не отметить, что индексация пенсий, что проводилась с февраля 2016 года на 4%, в январе 2017 была дополнена единовременной выплатой 5000 руб., что равносильно — разделите на 12 месяцев и среднюю пенсию, ежемесячной компенсацией еще на 3.1%. Суммарная идексация на 7.1% заметно превышает годовую инфляцию.

_В целом за 2016 год российская промышленность выросла на 1,1%, превысив даже самые оптимистичные прогнозы Минэкономразвития. При этом инвестиции в основной капитал по итогам III квартала 2016 года выросли до 3,81 трлн руб.

_После резкого падения в ноябре-декабре 2016 года золотовалютных резервов почти на $20 млрд — в связи с платежами по внешним долгам, на 3 февраля 2017 года ЗВР России вновь выросли до $394,1 млрд. Столь резкий в течении месяца рост резервов в основном обусловлен тем, что при заложенной в бюджете цены на нефть по $40 за баррель, цена устойчиво стоит в районе $55.

В частности, это же обстоятельство приведет к тому, что и Резервный фонд может пополниться почти на 1.4 трлн. рублей. Поэтому истерическим воплям о том,что вот-вот и Резервный фонд будет исчерпан не стоит придавать значения, он на то и заточен, чтобы его расходовать по мере надобности.

И не стоит забывать, что у России огромная «золотая подушка» почти в $400 млрд, не считая Фонда национального благосостояния, который на 01.02.2017 составил 4 359,30 млрд руб.

_По данным ЦБ объем рублевых депозитов физических лиц, государственнных и негосударственных юридических лиц на 01.01.2017 достиг 34.121 трлн рублей.

Смешно, но факт: «заначка» более чем в два раза превышает бюджет страны! Всем бы быть такими «нищими»….

Итого: при нарастающем обвале мировой экономики Россия продемонстрировала удивительную устойчивость с хорошей перспективой роста.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109514/17226/2016