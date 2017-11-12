Россия 

Россия и США не допустят раздела Сирии на сферы влияния, — Госдеп

0 коментариев
Россия и США не допустят раздела Сирии на сферы влияния, — Госдеп | Русская весна

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин подтвердили в совместном заявлении, что не допустят раздела Сирии на части и сферы влияния, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.

«Как говорится в заявлении, и США, и Россия твердо привержены территориальной целостности Сирии, этот принцип президенты подтвердили в совместном заявлении.

Например, зоны деэскалации и механизмы по избежанию конфликта рассчитаны на то, чтобы сократить насилие и создать условия для того, чтобы сирийцы могли вернуться в свои дома и чтобы укрепился политический процесс. Они не ставят целью разделение Сирии на части или сферы влияния», — сказал он.

Главы двух держав в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Документ был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Согласно документу, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* вплоть до ее полного разгрома.

Читайте также: Исторический день: Полный крах ИГИЛ в Сирии (ФОТО)

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1510439158

Другие новости:

durqnu_1464127203

После 2018 года астронавтам придётся добираться на МКС своим ходом

0
iu5jka_1489608004

Андрей Франц. Путин как спецоперация дальновидных либералов

0
6t9wm1_1507034887

Буду работать на восстановление доверия между нашими странами, — новый посол США в РФ

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *