Россия и США не допустят раздела Сирии на сферы влияния, — Госдеп

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин подтвердили в совместном заявлении, что не допустят раздела Сирии на части и сферы влияния, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.

«Как говорится в заявлении, и США, и Россия твердо привержены территориальной целостности Сирии, этот принцип президенты подтвердили в совместном заявлении.

Например, зоны деэскалации и механизмы по избежанию конфликта рассчитаны на то, чтобы сократить насилие и создать условия для того, чтобы сирийцы могли вернуться в свои дома и чтобы укрепился политический процесс. Они не ставят целью разделение Сирии на части или сферы влияния», — сказал он.

Главы двух держав в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Документ был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Согласно документу, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* вплоть до ее полного разгрома.

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.